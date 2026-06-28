Hitzehöhepunkt im Osten, Unwetter toben im Westen

Sich zu Hause verkriechen, im besten Fall mit Klimaanlage, im schlimmsten zum Dahinschmoren verdammt: Die aktuelle Hitzewelle lässt Österreich schwitzen und leiden. Während im Westen die Hitze von heftigen Gewittern mit Böen und Starkregen abgelöst wird, steht der höllische Höhepunkt im Osten noch bevor. Wird der bislang gültige Allzeitrekord erreicht, vielleicht sogar überschritten?