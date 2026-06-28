Hitzehöhepunkt im Osten, Unwetter toben im Westen

Sich zu Hause verkriechen, im besten Fall mit Klimaanlage, im schlimmsten zum Dahinschmoren verdammt: Die aktuelle Hitzewelle lässt Österreich schwitzen und leiden. Während im Westen die Hitze von heftigen Gewittern mit Böen und Starkregen abgelöst wird, steht der höllische Höhepunkt im Osten noch bevor. Wird der bislang gültige Allzeitrekord erreicht, vielleicht sogar überschritten?
„Zu schlagen“ gilt es den historischen Wert von 40,5 Grad. Aufgestellt wurde dieser an einem Tag im August, also im Hochsommer – konkret am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg. Doch heuer könnte es bereits im Juni so weit sein, so früh wie nie.
Juni-Rekord am Samstag gefallen
Bereits in den vergangenen Tagen wurden Rekorde erzielt. In einigen Regionen wurden nachts Temperaturen gemessen, die noch nie so hoch waren. Auch der bislang gültige Juni-Rekord wurde überboten.
Unwetter lösen die Hitze ab, Waldbrandgefahr steigt
Während der Osten weiter unter der Hitze leiden muss, brauen sich im Westen ab den Nachmittagsstunden Gewitter zusammen. In Tirol, Vorarlberg und Teilen Salzburgs herrscht Unwettergefahr. Gewarnt wird vor Starkregen und teils massiven Sturmböen.
Im Osten steigt hingegen die Waldbrandgefahr an. Denn der Wind nimmt am Sonntag an Stärke zu und könnte so zu einer rascheren Ausbreitung der Flammen bei etwaigen Bränden führen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.