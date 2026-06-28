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Land glüht und leidet

Hitzehöhepunkt im Osten, Unwetter toben im Westen

Österreich
28.06.2026 05:00
Der Osten stöhnt aufgrund der Hitze, im Westen drohen heftige Gewitter.
Der Osten stöhnt aufgrund der Hitze, im Westen drohen heftige Gewitter.(Bild: Krone-Collage/Malena Brenek, Patryk Kosmider - stock.adobe.com)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Sich zu Hause verkriechen, im besten Fall mit Klimaanlage, im schlimmsten zum Dahinschmoren verdammt: Die aktuelle Hitzewelle lässt Österreich schwitzen und leiden. Während im Westen die Hitze von heftigen Gewittern mit Böen und Starkregen abgelöst wird, steht der höllische Höhepunkt im Osten noch bevor. Wird der bislang gültige Allzeitrekord erreicht, vielleicht sogar überschritten?

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„Zu schlagen“ gilt es den historischen Wert von 40,5 Grad. Aufgestellt wurde dieser an einem Tag im August, also im Hochsommer – konkret am 8. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg. Doch heuer könnte es bereits im Juni so weit sein, so früh wie nie. 

Überblick für den Sonntag
Das Wetter in den Bundesländern
  • Wien: Absolute Vorsicht! Hitzewelle auf dem Höhepunkt, Temperaturen von bis zu 40 Grad möglich. Dazu teils mäßiger Wind und nahezu wolkenloser Himmel.
  • Niederösterreich: Vereinzelt Quellwolken, Gewitter oder Schauer aber eher unwahrscheinlich. Mäßiger Wind. Temperaturen hochsommerlich heiß mit 35 bis 40 Grad.
  • Burgenland: Sonnig und hochsommerlich heiß vom Norden bis in den Süden. Himmel nahezu wolkenlos. Tageshöchsttemperaturen: 35 bis 40 Grad. Die höchsten Temperaturen dürfte es im Nordburgenland geben.
  • Steiermark: Höhepunkt der Hitzewelle. Harmlose Quellwolken über den Bergen, ansonsten wolkenlos. Höchsttemperaturen 34 bis 38 Grad.
  • Oberösterreich: Zunächst überwiegend sonnig. Am Nachmittag im Salzkammergut einzelne, aber dafür kräftige Schauer und Gewitter. In den übrigen Landesteilen ist die Gewitterwahrscheinlichkeit nach wie vor sehr gering. Höchsttemperaturen zwischen 36 und 39 Grad.
  • Kärnten: Die Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt. Der Vormittag bleibt wolkenlos, ab dem Nachmittag über den Bergen Quellwolken. Gewittergefahr aber noch gering. Höchstwerte zwischen 34 und 38 Grad.
  • Salzburg: Über den Bergen im Tagesverlauf viele Quellwolken, am Nachmittag vor allem im Pongau, Pinzgau, später auch im Lungau teils kräftige Wärmegewitter. Im Flach- und Tennengau Gewitterwahrscheinlichkeit eher gering. Höchstwerte zwischen 33 und 37 Grad.
  • Tirol: Zunehmend schwül und heiß. Ab dem Vormittag über den Bergen Wolken, am Nachmittag kräftige Wärmegewitter, örtlich mit Starkregen und Sturmböen. 31 bis 36 Grad, ehe die Abkühlung kommt.
  • Vorarlberg: Zunehmend schwül, zwischen 30 und 35 Grad Höchsttemperatur. Wolken über den Bergen bereits am Vormittag. Kräftige Wärmegewitter ab dem Nachmittag, mit Sturmböen und örtlicher Starkregen.

Juni-Rekord am Samstag gefallen
Bereits in den vergangenen Tagen wurden Rekorde erzielt. In einigen Regionen wurden nachts Temperaturen gemessen, die noch nie so hoch waren. Auch der bislang gültige Juni-Rekord wurde überboten.

Unwetter lösen die Hitze ab, Waldbrandgefahr steigt
Während der Osten weiter unter der Hitze leiden muss, brauen sich im Westen ab den Nachmittagsstunden Gewitter zusammen. In Tirol, Vorarlberg und Teilen Salzburgs herrscht Unwettergefahr. Gewarnt wird vor Starkregen und teils massiven Sturmböen. 

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Im Osten steigt hingegen die Waldbrandgefahr an. Denn der Wind nimmt am Sonntag an Stärke zu und könnte so zu einer rascheren Ausbreitung der Flammen bei etwaigen Bränden führen. 

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