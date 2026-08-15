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Gleich zwei Motorradlenker kollidierten mit Pkw

Kärnten
15.08.2026 16:57
Zwei Motorradlenker wurden von dem Auto erwischt.
Zwei Motorradlenker wurden von dem Auto erwischt.(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag auf der Radsbergstraße in Kärnten gekommen. Zwei Motorradfahrer, 26 und 53 Jahre alt, kollidierten mit dem Auto einer 36-Jährigen.

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Eine Frau (36) aus dem Bezirk Klagenfurt Land war gerade auf der Radsbergstraße in der Marktgemeinde Ebenthal unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam ihr ein 26-jähriger Motorradlenker aus Wien entgegen. Die Frau versuchte noch auszuweichen, doch schaffte es nicht mehr rechtzeitig.

Das Auto kollidierte mit dem Motorradlenker und stieß danach gegen einen weiteren Motorradfahrer. Ein 53-jähriger Niederösterreicher wurde von dem Auto erwischt. Er fuhr unmittelbar hinter dem 26-Jährigen.

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