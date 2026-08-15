Gleich zwei Motorradlenker kollidierten mit Pkw

Eine Frau (36) aus dem Bezirk Klagenfurt Land war gerade auf der Radsbergstraße in der Marktgemeinde Ebenthal unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam ihr ein 26-jähriger Motorradlenker aus Wien entgegen. Die Frau versuchte noch auszuweichen, doch schaffte es nicht mehr rechtzeitig.