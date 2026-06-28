Witwer (96) stirbt am Grab seiner Frau

Bürgermeisterin Aline Gruet zeigte sich tief vom Schicksal des 96-Jährigen und dessen ewigem Liebesversprechen bewegt: „Wir haben ihn auch während der Covid-Zeit spazieren gehen sehen, als der Friedhof geschlossen war. Er starb am Grab seiner Frau, so etwas sieht man heute kaum noch.“