Tödlicher Hitzschlag
Witwer (96) stirbt am Grab seiner Frau
Die Sahara-Hitze glüht unbarmherzig, doch seine Liebe war größer: Ein rührendes, aber tieftrauriges Drama erschüttert Frankreich.
Ein stolze 96 Jahre alter Witwer wurde leblos auf dem Friedhof von Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire) aufgefunden – ausgrechnet an der Ruhestätte seiner geliebten Ehefrau. Wie der französische Regionalsender „France 3 Bourgogne-Franche-Comté“ zuerst berichtete, hatte der treue Großvater seit Jahren jedem Wetter getrotzt. Jeden Tag war er demnach zu seiner verstorbenen Liebsten gepilgert.
Selbst die mörderische Hitzewelle der letzten Tage hielt ihn nicht auf. Laut Berichten von „Le Journal de Saône-et-Loire“ flehte ihn sein eigener Sohn noch an: „Bleib wegen der Hitze zu Hause!“
Doch das Herz des Seniors schlug nur für seine Frau. Letzten Montag gegen 13.30 Uhr fand eine Nachbarin den Senioren. Die herbeigeeilten Rettungskräfte versuchten es noch mit einer Herzdruckmassage – ohne Erfolg. Todesursache: ein natürlicher Hitzetod.
Bürgermeisterin Aline Gruet zeigte sich tief vom Schicksal des 96-Jährigen und dessen ewigem Liebesversprechen bewegt: „Wir haben ihn auch während der Covid-Zeit spazieren gehen sehen, als der Friedhof geschlossen war. Er starb am Grab seiner Frau, so etwas sieht man heute kaum noch.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.