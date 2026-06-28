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Tödlicher Hitzschlag

Witwer (96) stirbt am Grab seiner Frau

Ausland
28.06.2026 16:29
Der verstorbene Witwer war im Ort wohl bekannt. (Symbolbild)
Der verstorbene Witwer war im Ort wohl bekannt. (Symbolbild)(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Sahara-Hitze glüht unbarmherzig, doch seine Liebe war größer: Ein rührendes, aber tieftrauriges Drama erschüttert Frankreich.

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Ein stolze 96 Jahre alter Witwer wurde leblos auf dem Friedhof von Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire) aufgefunden – ausgrechnet an der Ruhestätte seiner geliebten Ehefrau. Wie der französische Regionalsender „France 3 Bourgogne-Franche-Comté“ zuerst berichtete, hatte der treue Großvater seit Jahren jedem Wetter getrotzt. Jeden Tag war er demnach zu seiner verstorbenen Liebsten gepilgert.

Selbst die mörderische Hitzewelle der letzten Tage hielt ihn nicht auf. Laut Berichten von „Le Journal de Saône-et-Loire“ flehte ihn sein eigener Sohn noch an: „Bleib wegen der Hitze zu Hause!“

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Doch das Herz des Seniors schlug nur für seine Frau. Letzten Montag gegen 13.30 Uhr fand eine Nachbarin den Senioren. Die herbeigeeilten Rettungskräfte versuchten es noch mit einer Herzdruckmassage – ohne Erfolg. Todesursache: ein natürlicher Hitzetod.

Bürgermeisterin Aline Gruet zeigte sich tief vom Schicksal des 96-Jährigen und dessen ewigem Liebesversprechen bewegt: „Wir haben ihn auch während der Covid-Zeit spazieren gehen sehen, als der Friedhof geschlossen war. Er starb am Grab seiner Frau, so etwas sieht man heute kaum noch.“

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