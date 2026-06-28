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Zeugen riefen Polizei

Eltern gaben Baby am Badesee Bier zu trinken

Ausland
28.06.2026 17:21
Ein Säugling und ein Kleinkind befinden sich in ärztlicher Behandlung. (Symbolbild)
Ein Säugling und ein Kleinkind befinden sich in ärztlicher Behandlung. (Symbolbild)(Bild: Ilhan Balta - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Besorgniserregende Szenen an einem Badesee in Deutschland: Erwachsene gaben einem Baby und einem Kleinkind Bier zu trinken. Zeugen riefen die Polizei, das Jugendamt wurde eingeschaltet. Gegen die Eltern und drei weitere Personen wird nun ermittelt.

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Mehrere Zeuginnen beobachteten am Samstag am Kaulsdorfer See in Berlin, wie eine Gruppe Erwachsener zwei kleinen Kindern Alkohol gab. Ein erst acht Monate alter Säugling sowie ein dreijähriges Kind sollen aus Bierflaschen getrunken haben. Die Frauen verständigten daraufhin umgehend die Exekutive.

Fünf Erwachsene im Visier der Ermittler
Die Polizei ermittelt nun gegen fünf Personen serbischer Herkunft im Alter von 18, 19, 20, 23 und 25 Jahren. Unter den Beschuldigten befinden sich auch die Eltern der beiden Kinder. Ihnen wird ein schwerer Verstoß gegen die Fürsorge- und Erziehungspflicht zur Last gelegt. Laut Medienberichten soll einer der Väter den Beamten gestanden haben, einem Kind Corona-Bier gegeben zu haben.

Kinder zur Vorsorge im Spital
Mitarbeiter des Jugendamtes kamen ebenfalls zum Ort des Geschehens und führten erste Gespräche mit den Beschuldigten. Die beiden Kinder wurden von Sanitätern der Feuerwehr untersucht und vorsorglich zur weiteren Beobachtung in ein Spital gebracht. Laut ersten Informationen dürften sie keinen gesundheitlichen Schaden davongetragen haben. Die Ermittlungen in der Causa laufen weiter.

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