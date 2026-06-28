Eltern gaben Baby am Badesee Bier zu trinken

Fünf Erwachsene im Visier der Ermittler

Die Polizei ermittelt nun gegen fünf Personen serbischer Herkunft im Alter von 18, 19, 20, 23 und 25 Jahren. Unter den Beschuldigten befinden sich auch die Eltern der beiden Kinder. Ihnen wird ein schwerer Verstoß gegen die Fürsorge- und Erziehungspflicht zur Last gelegt. Laut Medienberichten soll einer der Väter den Beamten gestanden haben, einem Kind Corona-Bier gegeben zu haben.