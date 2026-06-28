Zeugen riefen Polizei
Eltern gaben Baby am Badesee Bier zu trinken
Besorgniserregende Szenen an einem Badesee in Deutschland: Erwachsene gaben einem Baby und einem Kleinkind Bier zu trinken. Zeugen riefen die Polizei, das Jugendamt wurde eingeschaltet. Gegen die Eltern und drei weitere Personen wird nun ermittelt.
Mehrere Zeuginnen beobachteten am Samstag am Kaulsdorfer See in Berlin, wie eine Gruppe Erwachsener zwei kleinen Kindern Alkohol gab. Ein erst acht Monate alter Säugling sowie ein dreijähriges Kind sollen aus Bierflaschen getrunken haben. Die Frauen verständigten daraufhin umgehend die Exekutive.
Fünf Erwachsene im Visier der Ermittler
Die Polizei ermittelt nun gegen fünf Personen serbischer Herkunft im Alter von 18, 19, 20, 23 und 25 Jahren. Unter den Beschuldigten befinden sich auch die Eltern der beiden Kinder. Ihnen wird ein schwerer Verstoß gegen die Fürsorge- und Erziehungspflicht zur Last gelegt. Laut Medienberichten soll einer der Väter den Beamten gestanden haben, einem Kind Corona-Bier gegeben zu haben.
Kinder zur Vorsorge im Spital
Mitarbeiter des Jugendamtes kamen ebenfalls zum Ort des Geschehens und führten erste Gespräche mit den Beschuldigten. Die beiden Kinder wurden von Sanitätern der Feuerwehr untersucht und vorsorglich zur weiteren Beobachtung in ein Spital gebracht. Laut ersten Informationen dürften sie keinen gesundheitlichen Schaden davongetragen haben. Die Ermittlungen in der Causa laufen weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.