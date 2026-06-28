Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fünf Tote am Sonntag

Serie von Gewalttaten erschüttert Israel

Ausland
28.06.2026 16:56
In Israel sind alleine am Sonntag fünf Menschen bei Gewaltverbrechen ums Leben gekommen ...
In Israel sind alleine am Sonntag fünf Menschen bei Gewaltverbrechen ums Leben gekommen (Symbolbild).(Bild: Fotokon - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Israel ist am Sonntag von einer ungewöhnlichen Serie von Gewalttaten erschüttert worden. Zwei Menschen starben bei einer Explosion von Autobomben in Tel Aviv und in einem Vorort, drei weitere bei Tötungen in der arabischen Gesellschaft.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach bisherigen Erkenntnissen steht hinter allen Vorfällen organisierte oder kriminelle Gewalt. Ein Sanitäter sagte, dass er nach der Meldung über eine Explosion in Cholon südlich von Tel Aviv ein Fahrzeug in Flammen gesehen habe. Der Fahrer sei neben dem Auto gelegen. Er war bewusstlos und schwer verletzt. Der Mann wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber seinen Verletzungen.

Bei der zweiten Explosion eines Autos direkt in Tel Aviv war auch der sechsjährige Sohn des Lenkers im Fahrzeug. Das Kind wurde laut dem Nachrichtenportal ynet mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Vater starb. Die Tat könnte laut ersten Ermittlungen als Rache für die Tötung eines Jugendlichen in der vergangenen Woche verübt worden sein.

Lesen Sie auch:
Israelische Soldaten im Westjordanland (Archivbild)
„Angriff auf Siedlung“
Soldaten töteten Jugendliche im Westjordanland
22.06.2026
„Tägliche Angriffe“
Tote, Hunderte Verletzte: Siedlergewalt eskaliert
09.06.2026

Fehde zwischen zwei Familien
In der arabischen Ortschaft Kalansuwa wurden unterdessen zwei Menschen erschossen. In diesem Fall geht die Polizei von einer Fehde zwischen zwei Familien aus. In der Nacht auf Sonntag war in der arabischen Ortschaft Taijba bereits ein 19-Jähriger vor seinem Haus erschossen worden. Auch in dem Fall wird ein krimineller Hintergrund vermutet.

Der israelischen Regierung wird immer wieder vorgeworfen, nicht genug gegen Gewaltverbrechen innerhalb der arabischen Gesellschaft vorzugehen. Seit Jahresbeginn 2026 sind ungefähr 140 Menschen durch Gewalt innerhalb der arabischen Bevölkerung zu Tode gekommen. Die Minderheit macht ungefähr 20 Prozent der zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohner im Land aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
28.06.2026 16:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf