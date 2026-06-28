Serie von Gewalttaten erschüttert Israel

Nach bisherigen Erkenntnissen steht hinter allen Vorfällen organisierte oder kriminelle Gewalt. Ein Sanitäter sagte, dass er nach der Meldung über eine Explosion in Cholon südlich von Tel Aviv ein Fahrzeug in Flammen gesehen habe. Der Fahrer sei neben dem Auto gelegen. Er war bewusstlos und schwer verletzt. Der Mann wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort aber seinen Verletzungen.