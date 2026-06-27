Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Medical Emergency

The Heart! Shocking Moments in the ORF Soccer Studio During the World Cup

Nachrichten
27.06.2026 18:00
A dramatic medical emergency in the soccer studio at the ORF Center in Vienna overshadowed World ...
A dramatic medical emergency in the soccer studio at the ORF Center in Vienna overshadowed World Cup coverage—which included soccer legend Herbert Prohaska—of Germany’s final group stage match against Ecuador.(Bild: stock.adobe.com/Andrey VP, Thomas Ramstorfer, Krone KREATIV Collage)
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Karl Grammer
Von Christoph Budin und Karl Grammer

Shocking scenes overshadowed this week’s World Cup coverage featuring soccer legend Herbert Prohaska during the Germany match at the ORF Center. After a heart attack in the studio, an emergency medical helicopter even had to land. The “Krone” has the details.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

A flurry of emergency lights and anxious moments on Thursday evening at the ORF Center on Vienna’s Küniglberg. Ambulances, firefighters, and police were on the scene. As confirmed to the “Krone,” it was a dramatic rescue operation following a medical emergency.

What happened? A cameraman, approximately 55 years old, suddenly collapsed—heart attack!—in the newsroom, which had been converted into a studio, during the recording of Germany’s final World Cup group stage match against Ecuador, featuring prominent sports commentators such as soccer legend Herbert Prohaska and Andreas Ivanschitz.

A dramatic medical emergency in the soccer studio at the ORF Center in Vienna overshadowed the ...
A dramatic medical emergency in the soccer studio at the ORF Center in Vienna overshadowed the World Cup coverage—which included soccer legend Herbert Prohaska—of Germany’s final group stage match against Ecuador.(Bild: stock.adobe.com/Andrey VP, Thomas Ramstorfer, Krone KREATIV Collage)

Soccer broadcast completed with a delay
The victim, whose life was in danger, was successfully resuscitated by first responders in the studio. An emergency medical helicopter then immediately flew the ORF employee to Vienna General Hospital (AKH). The man is now there—reportedly “in stable condition”—in the intensive care unit. Despite the shocking incident, the soccer show was professionally completed with a one-hour delay.

Criticism After a Sigh of Relief
After the initial relief that the rescue chain had functioned perfectly, ORF employees are nevertheless voicing criticism behind closed doors: A defibrillator was not at its usual location, the freight elevator intended for transporting the victim on a stretcher was blocked, and a key for it could not be found quickly enough.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
27.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf