Salzburgs bezaubernde französische Opernschwester

Dessen Geburtsstunde schlug in der Nachkriegszeit, als der Hunger auf Kultur groß war. In Cannes rief man 1946 die Filmfestspiele ins Leben, das Theater bekam im Jahr darauf sein Festival d’Avignon. 1948 folgte die Musik: „Als ich mir Aix vorstellte, kam mir ein Operngesang in den Sinn. Fiordiligi und Dorabella liefen, beschwingten Geistern gleich, den Cours Mirabeau hinab, und Mozart lag mir auf den Lippen“, erinnerte sich Gabriel Dussurget, legendärer Impresario, Operndirektor und Gründervater der Festspiele.