Rebzikaden-Jagd im Weingarten via E-Bike

Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurden bereits 415 betroffene Grundstücke festgestellt, davon 115 allein in St. Margarethen. Bei 35 Grundstücken wurden die notwendigen Maßnahmen bereits umgesetzt – durch Pflege oder Rodung. Weitere Verfahren laufen.

Haider-Wallner betont, dass die Ungeduld vieler Winzer nachvollziehbar sei. Gleichzeitig müssten Behörden rechtssicher vorgehen. „Die Entfernung ungepflegter und verwilderter Weingärten, die nicht weiter bewirtschaftet werden sollen, ist ein zentraler Bestandteil der Bekämpfungsstrategie. Die Last darf nicht ausschließlich bei den bewirtschaftenden Betrieben liegen.“