Bald Ende des U-Ausschusses mit SPÖ-Reformideen

Burgenländisches Modell als Beispiel

Im Mittelpunkt steht dabei das burgenländische Miet-Kauf-Modell. Die Idee: Wer eine Genossenschaftswohnung mietet, soll vom ersten Tag an schrittweise Eigentum erwerben können. Entscheidet sich der Mieter später für den Kauf, sollen nicht die oft deutlich höheren Verkehrswerte, sondern die ursprünglichen Errichtungskosten als Grundlage dienen. Das soll den Weg ins Eigentum erleichtern und vor Preissprüngen schützen. Laut SPÖ stößt dieses Modell mittlerweile auch in anderen Bundesländern auf Interesse. So habe es bereits Gespräche mit der Mietervereinigung Niederösterreich gegeben, weitere sollen folgen.