Hündin „Cookie“ nach drei Tagen im Schilf entdeckt

„Wir haben sie wirklich im Schilf gefunden und es geschafft, sie mit dem Drohnenlicht in die richtige Richtung zu treiben“, so Mürner. Als „Cookie“ in Rufweite war und ihr Frauchen hören konnte, ging es dann schnell. Gegen Mitternacht konnte Gerit Schuh-Stoß ihre Hündin endlich wieder in die Arme schließen.