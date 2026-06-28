Hündin „Cookie“ nach drei Tagen im Schilf entdeckt

Am 21. Juni abends wäre Gerit Schuh-Stoss und ihrer Familie das Herz fast stehen geblieben. Nach einem Donnerschlag war Hündin „Cookie“ über den Zaun gesprungen und weggelaufen.
Sofort wurde mit der Suche im Seepark Breitenbrunn rund um den Mobilheimplatz im Burgenland, wo sich die Familie aufhielt, gestartet. Ohne Erfolg.
Via Facebook wurde der Suchaufruf 559-mal geteilt, viele halfen auch vor Ort bei der Fahndung nach der Lagottohündin. Doch das sechsjährige Tier blieb verschwunden. In ihrer Verzweiflung rief das Frauchen schließlich Marcel Mürner an und bat ihn, mit seiner Drohne auszurücken.
Gemeinsam mit seinem Freund Florian Tschida hat der junge Bruckneudorfer die Firma DronePerspective gegründet und bietet Vermessungen und Thermalinspektionen an. Auch die Suche nach Rehkitzen – oder eben entlaufenen Tieren – soll ins Repertoire aufgenommen werden.
„,Cookie’ war unser erster entlaufener Hund. Wir haben die Drohne, nachdem wir uns die Genehmigung seitens der Behörde geholt haben, über etliche Quadratkilometer fliegen lassen, aber sie tauchte nicht auf“, schildert Mürner. Er riet der Familie dann auch, das Team der Seewinkler Suchhunde zu kontaktieren. Denn die Zeit drängte: Ohne Futter und Wasser schwand die Überlebenschance von „Cookie“ stündlich.
Dank Zusammenarbeit ist „Cookie“ wieder da
Am Dienstagnachmittag startete der Suchhundetrupp gemeinsam mit der Feuerwehr Breitenbrunn noch einen Versuch. Nach Stunden konnten die Hunde „Cookies“ Spur aufnehmen.
Dann trat noch einmal das Drohnenteam in Aktion. Mit Wärmebildkamera und Scheinwerfer suchten sie das Schilf ab, wo der Hund vermutet wurde. Das Problem: Der Schlamm dort ist etwa einen halben Meter tief.
„Wir haben sie wirklich im Schilf gefunden und es geschafft, sie mit dem Drohnenlicht in die richtige Richtung zu treiben“, so Mürner. Als „Cookie“ in Rufweite war und ihr Frauchen hören konnte, ging es dann schnell. Gegen Mitternacht konnte Gerit Schuh-Stoß ihre Hündin endlich wieder in die Arme schließen.
„Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Egal, ob Drohnenteam, Doris und ihre Suchhunde oder die Feuerwehr – ihr wart großartig“, ist sie glücklich.
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