„Amateursport mit mehr Fans als in Profi-Ligen“

„Die ACSL bringt Studenten zusammen und sorgt für einmalige Erinnerungen“, kam der Summer Bowl auch unter den Fans bestens an – in zwei Spielen durften sie insgesamt elf Touchdowns bejubeln. War es im Spiel um Platz drei die TU, die sich mit 24:7 gegen die Uni Wien durchsetzen konnte, verteidigten die WU Tigers ihren Titel im Finale gegen die JKU Astros erfolgreich mit 45:7. Auch die anschließende Gatorade-Dusche fand ihren Platz in der Siegerzeremonie – wie es sich für US-Sport eben gehört …