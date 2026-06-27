Wenn die eigene Dankbarkeit zur Herzenssache wird

Seit 2017 lädt die Familie Salzl zum Benefizkonzert für die Kinder-Krebs-Hilfe. Heuer wird am 10. Juli wieder gefeiert.
Die Familie Salzl aus Illmitz weiß aus eigener Erfahrung wie schlimm es ist, wenn der Nachwuchs krank wird und wie wichtig die Hilfe der Kinder-Krebs-Hilfe wirklich ist. Ihre persönliche Geschichte ist – Gott sei Dank – gut ausgegangen, sie wollen aber trotzdem immer noch etwas dazu beitragen, dass der gemeinnützige Verein, der sich hauptsächlich aus Spendengeldern finanziert möglichst vielen Familien helfen kann. Deshalb veranstalten sie seit 2013 einmal im Jahr auf ihrem Seewinkelhof vor den Toren von Illmitz ein Benefizkonzert. Im Vorjahr waren es 850 Gäste, die mithalfen, dass schließlich 30.000 Euro im Spendentopf landeten. Insgesamt haben die Salzls schon 155.000 Euro an die Kinderkrebshilfe überwiesen.
Jetzt ist es wieder so weit. Das Benefizkonzert 2026 steht an. „Gemeinsam möchten wir einen unvergesslichen Nachmittag und Abend verbringen und dabei die wertvolle Arbeit der Kinder-Krebs-Hilfe unterstützen“, so Christoph Salzl. „Wir freuen uns schon auf viele Gäste.“
Gute Musik und WM-Live-Übertragung
Einlass ist am 10. Juli um 15 Uhr, ab 16 Uhr gibt es Musik. Auf der Bühne stehen die „United Pannonian Musicians“, „Jana & The Troublemakers“, „Black Stars“, „Jazzmed“ und „Hocky & Friends“. Für die Kulinarik sind die Firmen Pickni(c)k und Sodla Wirt zuständig und auch die Fußballfans dürfen sich freuen. Das Viertelfinale wird auf Leinwand live übertragen. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Auch bei Schlechtwetter wird gefeiert. Dann eben Indoor!
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