Wenn die eigene Dankbarkeit zur Herzenssache wird

Die Familie Salzl aus Illmitz weiß aus eigener Erfahrung wie schlimm es ist, wenn der Nachwuchs krank wird und wie wichtig die Hilfe der Kinder-Krebs-Hilfe wirklich ist. Ihre persönliche Geschichte ist – Gott sei Dank – gut ausgegangen, sie wollen aber trotzdem immer noch etwas dazu beitragen, dass der gemeinnützige Verein, der sich hauptsächlich aus Spendengeldern finanziert möglichst vielen Familien helfen kann. Deshalb veranstalten sie seit 2013 einmal im Jahr auf ihrem Seewinkelhof vor den Toren von Illmitz ein Benefizkonzert. Im Vorjahr waren es 850 Gäste, die mithalfen, dass schließlich 30.000 Euro im Spendentopf landeten. Insgesamt haben die Salzls schon 155.000 Euro an die Kinderkrebshilfe überwiesen.