Erderhitzung ist keine natürliche Schwankung

Zweifel an Modellen ausgeräumt

Daten aus Jahresringen von Bäumen hatten in der Vergangenheit oft nahegelegt, dass es im Mittelalter (950 bis 1250 nach Christus) in Europa regional wärmer war als in den vergangenen Jahrhunderten. Diese Resultate waren jedoch nur schwer mit Resultaten von Klimamodellsimulationen zu vereinbaren. „Dies wirft nicht nur Fragen zur Zuverlässigkeit von Modellen auf, sondern trägt auch zur Unsicherheit bei zukünftigen Klimaprojektionen bei“, schrieben die Autorinnen und Autoren in der Studie.