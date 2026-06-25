Grazer Klimaforscher warnen: Es wird noch heißer

Auswirkungen aktuell spürbar

Wer meint, das Problem wäre ganz weit weg, irrt. Die aktuelle Hitzewelle mit Prognosen für die Steiermark mit bis zu 40 Grad am Wochenende haben Kirchengast und sein Kollege Jürgen Fuchsberger ebenso analysiert. Ihr Befund: Selbst einzelne Extremwetterereignisse wie dieses sind auf die globale Erwärmung zurückzuführen. Kirchengast: „Ich bin durch mein Vorwissen fachlich nicht überrascht, aber wirklich bestürzt, wie deutlich wir an einer einzelnen Hitzewelle schon den Einfluss der Erderwärmung und damit das bisherige Klimaschutzversagen sehen.“