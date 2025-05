Syrische Großfamilie kassiert 9000 Euro pro Monat

Für die Stadt Wien sind solche Großfamilien ein „Randphänomen“. „Der überwiegende Großteil der Familien in der Mindestsicherung sind Familien mit einem Kind oder zwei Kindern, die in Summe 58,1 Prozent der Familien in der Mindestsicherung ausmachen“, heißt es aus dem Büro des zuständigen Stadtrats Peter Hacker (SPÖ). In Summe gibt es vier Familien mit elf Kindern, sechs Familien mit zehn Kindern. Zwölf Kinder hat noch kein Paar.