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Insolvenz in Altach

Palettenhersteller schlittert in Pleite

Vorarlberg
17.08.2026 09:55
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)

Das Landesgericht Feldkirch hat am Montag das Konkursverfahren über die „Hubert Kräutler GmbH“ eröffnet. Das Unternehmen produziert Kisten und Paletten. Sieben Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

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Die Konkursantragstellung erfolgte durch einen öffentlich-rechtlichen Gläubiger. Das betroffene Unternehmen mit Sitz in Altach hatte zum Zeitpunkt der Eröffnung Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 23.000 Euro angehäuft. Sieben Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen.

Stefan Aberer zum Masseverwalter bestellt
Zum Masseverwalter wurde der Bregenzer Rechtsanwalt Stefan Aberer bestellt. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am Donnerstag, dem 22. Oktober, am Landesgericht Feldkirch statt. Gläubiger können ihre Forderungen noch bis zum 8. Oktober über den Kreditschutzverband KSV1870 anmelden. 

Ursachen der Pleite noch unklar
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen dem KSV1870 noch keine Informationen über die genauen Ursachen des Vermögensverfalls vor. Diese werden nun in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben. Über eine mögliche Fortführung des Unternehmens wird ebenfalls der Masseverwalter in absehbarer Zeit entscheiden.

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