Palettenhersteller schlittert in Pleite

Ursachen der Pleite noch unklar

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen dem KSV1870 noch keine Informationen über die genauen Ursachen des Vermögensverfalls vor. Diese werden nun in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erhoben. Über eine mögliche Fortführung des Unternehmens wird ebenfalls der Masseverwalter in absehbarer Zeit entscheiden.