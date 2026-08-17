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Natur-Projekt am Dach

Gemüse, Blumen und Honig statt trister Kiesfläche

Vorarlberg
17.08.2026 13:30
Auch so kann eine Dachterrasse aussehen – wie etwa jenes von Gebrüder Weiss in Wolfurt.
Auch so kann eine Dachterrasse aussehen – wie etwa jenes von Gebrüder Weiss in Wolfurt.(Bild: Gebrüder Weiss)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das Logistikzentrum des Vorarlberger Speditionsunternehmen Gebrüder Weiss in Wolfurt hat sich zu einer Grün-Oase verwandelt. Am Dach sorgen Schüler und Schülerinnen für die Bepflanzung von 50 Hochbeeten.   

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Das Vorarlberger Speditionsunternehmen Gebrüder Weiss und die HTL Dornbirn haben sich mit dem Bio-Unternehmen Vetterhof in Lustenau zusammengetan und ein Projekt mit Vorbild-Charakter entwickelt: Auf der Dachterrasse des Logistik-Centers von Gebrüder Weiss in Wolfurt haben rund knapp 60 Schülerinnen und Schüler ihre Vision der „Chili-Chain“ realisiert: Dort wachsen nun jede Menge Kürbisse, Zuckermelonen, Chilis und bienenfreundliche Blumen. Der praxisnahe Lernort soll Nachhaltigkeit, Produktentwicklung und unternehmerisches Denken miteinander verbinden.

Bei der Arbeit: Die Erde wurde mit der Schubkarre verteilt.
Bei der Arbeit: Die Erde wurde mit der Schubkarre verteilt.(Bild: Gebrüder Weiss)

 Die Jugendlichen des Schulzweigs „Futuretec Management“ beschäftigen sich bereits seit dem vergangenen Schuljahr mit der Planung und Umsetzung des Vorhabens. Im Frühjahr wurden auf der Dachterrasse rund 50 Hochbeete errichtet und bepflanzt. Die hochmotivierten Kids installierten zudem eine automatische Bewässerungsanlage und übernehmen die Verantwortung für die laufende Betreuung der Pflanzen. 

Mit Unterstützung des Vetterhofs wurden zahlreiche Obst- und Gemüsesorten gepflanzt.
Mit Unterstützung des Vetterhofs wurden zahlreiche Obst- und Gemüsesorten gepflanzt.(Bild: Gebrüder Weiss)

Entstanden ist die Idee aus den langjährigen Beziehungen zwischen Gebrüder Weiss und der HTL Dornbirn. Mit dem neuen Logistik-Center bot sich erstmals die Möglichkeit, ein solches Projekt auf dem Firmengelände umzusetzen. Der Vetterhof brachte zudem sein Know-how im Bereich nachhaltiger Landwirtschaft ein und bereitete die Jugendlichen in Workshops auf ihre Aufgaben vor. „Mit diesem Projekt schaffen wir einen Raum, in dem junge Menschen Verantwortung übernehmen, eigene Ideen entwickeln und diese auch praktisch umsetzen können. Gleichzeitig lernen sie, wie Nachhaltigkeit, wirtschaftliches Denken und Teamarbeit erfolgreich zusammenspielen“, erklärt dazu Sonja Thaler, Personalentwicklung Land & Logistik Vorarlberg bei Gebrüder Weiss.

Rund 50 Hochbeete mussten befüllt werden.
Rund 50 Hochbeete mussten befüllt werden.(Bild: Gebrüder Weiss)
Nun wird hier auch Honig produziert.
Nun wird hier auch Honig produziert.(Bild: Gebrüder Weiss)
Chilis gedeihen prächtig auf der Dachterrasse.
Chilis gedeihen prächtig auf der Dachterrasse.(Bild: Gebrüder Weiss)

Neben den Hochbeeten hat die Dachterrasse kürzlich weiteren Zuwachs erhalten: Ende Juli sind dort drei Bienenvölker eingezogen. Betreut werden diese von HTL-Lehrerin und Imkerin Jeanette Vögel. Die bienenfreundliche Bepflanzung auf der Dachterrasse schafft ideale Voraussetzungen für die Honigsammler und leistet einen Beitrag zur Förderung der Biodiversität. Das Projekt ist auf mehrere Jahre angelegt und soll den Jugendlichen ermöglichen, den gesamten Entwicklungsprozess von der Planung über die Pflege bis hin zur Ernte und Weiterverarbeitung aktiv mitzugestalten. 

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