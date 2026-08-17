Gemüse, Blumen und Honig statt trister Kiesfläche

Entstanden ist die Idee aus den langjährigen Beziehungen zwischen Gebrüder Weiss und der HTL Dornbirn. Mit dem neuen Logistik-Center bot sich erstmals die Möglichkeit, ein solches Projekt auf dem Firmengelände umzusetzen. Der Vetterhof brachte zudem sein Know-how im Bereich nachhaltiger Landwirtschaft ein und bereitete die Jugendlichen in Workshops auf ihre Aufgaben vor. „Mit diesem Projekt schaffen wir einen Raum, in dem junge Menschen Verantwortung übernehmen, eigene Ideen entwickeln und diese auch praktisch umsetzen können. Gleichzeitig lernen sie, wie Nachhaltigkeit, wirtschaftliches Denken und Teamarbeit erfolgreich zusammenspielen“, erklärt dazu Sonja Thaler, Personalentwicklung Land & Logistik Vorarlberg bei Gebrüder Weiss.