Person aus Baggersee in Vorarlberg tot geborgen

Am Sonntagabend wurden die Rettungskräfte zum Baggersee in Rankweil in Vorarlberg gerufen, weil dort offenbar eine Person untergegangen war. Laut Informationen der „Krone“ ist diese inzwischen tot geborgen worden.
Am Sonntagabend wurde der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gemeldet, dass im Baggersee Rankweil eine Person in Notlage geraten sei. Die Wasserrettung rückte sofort mit einem Großaufgebot von 27 Kräften aus, unterstützt wurden diese von Polizei, Rettung und Feuerwehr.
Stundenlange Suche
Insgesamt zwölf Taucher und fünf Schnorcheltaucher machten sich daran, denn Baggersee absuchen – zunächst erfolglos. Nach noch unbestätigten Meldungen soll inzwischen eine Person tot geborgen worden sein. Nähere Informationen folgen in Kürze.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.