Person aus Baggersee in Vorarlberg tot geborgen

Am Sonntagabend wurde der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gemeldet, dass im Baggersee Rankweil eine Person in Notlage geraten sei. Die Wasserrettung rückte sofort mit einem Großaufgebot von 27 Kräften aus, unterstützt wurden diese von Polizei, Rettung und Feuerwehr.