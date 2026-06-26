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Aus Deutschland

Nachbarn sorgen für volle Betten im Burgenland

Burgenland
26.06.2026 18:59
Radwege und der Neusiedler See locken besonders viele Gäste ins Burgenland.
Radwege und der Neusiedler See locken besonders viele Gäste ins Burgenland.(Bild: Burgenland Tourismus)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Der Tourismus verzeichnet derzeit ein kräftiges Plus bei Urlaubern aus Deutschland. Das sei eine Bestätigung für hohe Qualität und Engagement der Betriebe.

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Unsere Lieblingsnachbarn zieht es wieder verstärkt ins Burgenland. Deutsche Urlauber sorgten im Mai für das größte Plus unter den ausländischen Gästen. Die Zahl ihrer Nächtigungen stieg um 25,4 Prozent auf 41.375.

Um 9,1 Prozent mehr Nächtigungen
Insgesamt wurden im Vormonat 330.312 Nächtigungen gezählt, um 9,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, ein starkes Signal zum Start der Sommersaison: „Dieses Ergebnis ist auch eine Bestätigung für die hohe Qualität und das große Engagement unserer Tourismusbetriebe.“

Warum gerade deutsche Urlauber derzeit so gerne ins Burgenland kommen, hat für Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel mehrere Gründe: „Wir haben unsere Aktivitäten in Deutschland gesteigert. Ich glaube aber auch, dass die geopolitische Lage derzeit dazu beiträgt, dass viele Menschen ihren Urlaub lieber in erreichbarer Nähe verbringen.“ Ob der Deutschland-Boom das ganze Jahr anhält, müsse sich zwar erst zeigen, „auffällig ist die Entwicklung aber jedenfalls“, so Tunkel.

Mehr Gäste aus Österreich und Ungarn
Auch aus Österreich, speziell Oberösterreich (+12 Prozent), Niederösterreich (+11,1 Prozent) und Wien (+8,3 Prozent), kommen heuer deutlich mehr Gäste ins Burgenland. Einen Zuwachs verzeichnen auch die Ungarn (+21,3 Prozent).

Ein kleiner Wermutstropfen: Heuer fielen Christi Himmelfahrt und Pfingsten in den Mai, im Vorjahr lag Pfingsten erst im Juni. Das begünstigt den Monatsvergleich. Der positive Trend zeigt sich aber auch über das gesamte Jahr: Von Jänner bis Mai wurden bereits 1,05 Millionen Nächtigungen gezählt (+3,3 Prozent).

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