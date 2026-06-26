Nachbarn sorgen für volle Betten im Burgenland

Warum gerade deutsche Urlauber derzeit so gerne ins Burgenland kommen, hat für Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel mehrere Gründe: „Wir haben unsere Aktivitäten in Deutschland gesteigert. Ich glaube aber auch, dass die geopolitische Lage derzeit dazu beiträgt, dass viele Menschen ihren Urlaub lieber in erreichbarer Nähe verbringen.“ Ob der Deutschland-Boom das ganze Jahr anhält, müsse sich zwar erst zeigen, „auffällig ist die Entwicklung aber jedenfalls“, so Tunkel.