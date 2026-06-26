Charity-Bergfahren: 111-mal auf die „Alm“

Mit 11.111 Höhenmetern möchte Rennradfahrer Robert Grabner sein Vorjahresergebnis toppen und noch mehr Spenden sammeln.
Der Eisenstädter Ausdauersportler Robert Grabner stellt sich erneut einer außergewöhnlichen Herausforderung – und verbindet dabei sportliche Höchstleistung mit sozialem Engagement. Innerhalb von nur 24 Stunden möchte er unglaubliche 111 Bergfahrten vom Schlosspark Eisenstadt zur Gloriette-Alm absolvieren und dabei insgesamt 11.111 Höhenmeter bewältigen.
Spenden für „pro mente“
Dabei sammelt er erneut Spenden zugunsten von „pro mente“ Burgenland. Der Startschuss für das „Charity Bergfahren Eisenstadt 2026“ fällt am kommenden Sonntag um Mitternacht. Während der gesamten 24 Stunden sind alle sportbegeisterten Menschen herzlich eingeladen, Robert auf einzelnen Auffahrten zu begleiten, ihn anzufeuern oder die Aktion mit einer Spende zu unterstützen.
8000 Euro im Vorjahr gesammelt
Bei der Gloriette-Alm wird ein Informations- und Spendenstand von „pro mente“ eingerichtet. Bereits im Vorjahr sammelte der Sportler mit seinem spektakulären „Charity Everesting“ nicht nur Höhenmeter, sondern auch Spenden: 8000 Euro kamen damals für „pro mente“ zusammen.
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