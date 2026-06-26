Charity-Bergfahren: 111-mal auf die „Alm“

Spenden für „pro mente“

Dabei sammelt er erneut Spenden zugunsten von „pro mente“ Burgenland. Der Startschuss für das „Charity Bergfahren Eisenstadt 2026“ fällt am kommenden Sonntag um Mitternacht. Während der gesamten 24 Stunden sind alle sportbegeisterten Menschen herzlich eingeladen, Robert auf einzelnen Auffahrten zu begleiten, ihn anzufeuern oder die Aktion mit einer Spende zu unterstützen.