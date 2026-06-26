Die „Birdland-Winery“ will die Welt erobern

Birdland-Geschäftsführer Bert Jandl umreißt das Ziel des neuen Weingutes in einem Satz: „Wenn ein Kenner in New York oder Hongkong eine Flasche Rotwein bestellt, stammt sie selten aus Österreich, genau das wollen wir ändern“, erklärt er. Er hebt auch hervor, dass gemeinsam mit der Gründerfamilie Jacqueline und Andreas Pohl jahrelang geplant und vorbereitet wurde.