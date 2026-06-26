Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Weingut

Die „Birdland-Winery“ will die Welt erobern

Burgenland
26.06.2026 10:00
Trotz des heißen Wetters unterhielt sich die Festgesellschaft gut. Nach erfolgtem Spatenstich ...
Trotz des heißen Wetters unterhielt sich die Festgesellschaft gut. Nach erfolgtem Spatenstich wurde der junge Rose‘ der Birdland Winery verkostet.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

In Apetlon erfolgte Donnerstag Nachmittag ein ganz spezieller Spatenstich. Gebaut wird ein neues Weingut. 

0 Kommentare

Man nehme einen renommierten schwedischen Winzer, das Know-how eines Touristikers, der seit Jahrzehnten im Burgenland tätig ist und den finanziellen Hintergrund der deutschen Vermögensberatung, die auch die Vila Vita Pannonia in Pamhagen führt – fertig ist die Birdland Winery.

Was die Gegend im Seewinkel für den Weinbau so besonders macht, fasst der gebürtige Schwede Felix Åhrberg in einem Satz zusammen. „Die Sonnenlage und das Terroir machen die Region zu einem unglaublich spannenden Weinbaugebiet“, so der Nordländer. „Die Salzlacken verleihen den Trauben, die nur einen Steinwurf entfernt wachsen, einen einzigartigen Charakter.“

Was ihn aber ebenso überzeugt hat, ist die Vision von Birdland. Gemeinsam möchte man etwas Bleibendes schaffen, das rund um den Globus Anklang findet.

Bekannt wurde Åhrberg 2021, als er mit seinem Wein „Immelen 2021“ beim renommierten „Swedish Wine Tasting“ für internationales Aufsehen sorgte.

Hauptaugenmerk auf gehaltvolle Rotweine
In Apetlon wird derzeit ein Keller mit einer Kapazität von 150.000 Flaschen pro Jahr fertiggestellt. Das Hauptaugenmerk wird auf Rotweinen liegen – weltweit bekannte und beliebte Sorten wie Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und Syrah werden gekeltert werden. Ergänzt werden sie durch Weißweine aus Chardonnay- und Sauvignon Blanc-Trauben.

Die Birdland-Weine reifen bis zu eineinhalb Jahre „sur lie“ (auf dem Hefesatz) mit Batonnage im Fass. Als erstes Produkt wird es im Sommer einen Rosé geben, auf den man gespannt sein darf.

Felix Åhrberg ist für den Wein im neuen Weingut verantwortlich.
Felix Åhrberg ist für den Wein im neuen Weingut verantwortlich.(Bild: Yield)

Birdland-Geschäftsführer Bert Jandl umreißt das Ziel des neuen Weingutes in einem Satz: „Wenn ein Kenner in New York oder Hongkong eine Flasche Rotwein bestellt, stammt sie selten aus Österreich, genau das wollen wir ändern“, erklärt er. Er hebt auch hervor, dass gemeinsam mit der Gründerfamilie Jacqueline und Andreas Pohl jahrelang geplant und vorbereitet wurde.

Auch Nachbar Ernst Steindorfer (re.) wünscht den neuen Kollegen viel Erfolg.
Auch Nachbar Ernst Steindorfer (re.) wünscht den neuen Kollegen viel Erfolg.(Bild: Reinhard Judt)

„Mit dem Spatenstich tragen wir Birdland erstmals an die Öffentlichkeit“, so Jandl. Felix Åhrberg: „Viele Weinkenner glauben schon alles gekostet zu haben und suchen neue Horizonte. Wir liefern ihnen eine erfrischende Neuinterpretation des Altbekannten, und setzen damit auch Österreich noch stärker auf die internationale Weinkarte.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
26.06.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
21° / 36°
Symbol wolkenlos
Güssing
17° / 35°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
18° / 36°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
20° / 37°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
18° / 36°
Symbol wolkenlos

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
131.146 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
118.667 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
113.456 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1293 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1160 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
992 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Burgenland
Trotz Hitze
Charity-Bergfahren: 111-mal auf die „Alm“
WERBUNG
16 Abende & 21 Künstler beim Kultur Sommer Güssing
Fehler bei Genehmigung
Asbest: Anwalt warnt vor Klagen in Milliardenhöhe
Parteien sind uneinig
Mattersburg braucht neues Darlehen gegen Schulden
Beschluss ist gefasst
Proteste nutzten nichts: Familypark wird größer!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf