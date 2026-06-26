Die „Birdland-Winery“ will die Welt erobern

In Apetlon erfolgte Donnerstag Nachmittag ein ganz spezieller Spatenstich. Gebaut wird ein neues Weingut.
Man nehme einen renommierten schwedischen Winzer, das Know-how eines Touristikers, der seit Jahrzehnten im Burgenland tätig ist und den finanziellen Hintergrund der deutschen Vermögensberatung, die auch die Vila Vita Pannonia in Pamhagen führt – fertig ist die Birdland Winery.
Was die Gegend im Seewinkel für den Weinbau so besonders macht, fasst der gebürtige Schwede Felix Åhrberg in einem Satz zusammen. „Die Sonnenlage und das Terroir machen die Region zu einem unglaublich spannenden Weinbaugebiet“, so der Nordländer. „Die Salzlacken verleihen den Trauben, die nur einen Steinwurf entfernt wachsen, einen einzigartigen Charakter.“
Was ihn aber ebenso überzeugt hat, ist die Vision von Birdland. Gemeinsam möchte man etwas Bleibendes schaffen, das rund um den Globus Anklang findet.
Bekannt wurde Åhrberg 2021, als er mit seinem Wein „Immelen 2021“ beim renommierten „Swedish Wine Tasting“ für internationales Aufsehen sorgte.
Hauptaugenmerk auf gehaltvolle Rotweine
In Apetlon wird derzeit ein Keller mit einer Kapazität von 150.000 Flaschen pro Jahr fertiggestellt. Das Hauptaugenmerk wird auf Rotweinen liegen – weltweit bekannte und beliebte Sorten wie Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und Syrah werden gekeltert werden. Ergänzt werden sie durch Weißweine aus Chardonnay- und Sauvignon Blanc-Trauben.
Die Birdland-Weine reifen bis zu eineinhalb Jahre „sur lie“ (auf dem Hefesatz) mit Batonnage im Fass. Als erstes Produkt wird es im Sommer einen Rosé geben, auf den man gespannt sein darf.
Birdland-Geschäftsführer Bert Jandl umreißt das Ziel des neuen Weingutes in einem Satz: „Wenn ein Kenner in New York oder Hongkong eine Flasche Rotwein bestellt, stammt sie selten aus Österreich, genau das wollen wir ändern“, erklärt er. Er hebt auch hervor, dass gemeinsam mit der Gründerfamilie Jacqueline und Andreas Pohl jahrelang geplant und vorbereitet wurde.
„Mit dem Spatenstich tragen wir Birdland erstmals an die Öffentlichkeit“, so Jandl. Felix Åhrberg: „Viele Weinkenner glauben schon alles gekostet zu haben und suchen neue Horizonte. Wir liefern ihnen eine erfrischende Neuinterpretation des Altbekannten, und setzen damit auch Österreich noch stärker auf die internationale Weinkarte.“
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