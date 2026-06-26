Hitze im Büro: Klimaanlagen sind Bonus, kein Muss

Unklimatisierte Büros werden dieser Tage zu echten Hitzepolen. Auch wenn die Konzentration dadurch womöglich sinkt, den Arbeitsplatz einfach zu verlassen ist aus rechtlicher Sicht nicht möglich. Ein Experte klärt über die Verantwortung von Arbeitgebern auf.
Die Hitze ist dieser Tage nicht nur im Freien kaum zu ertragen, auch unklimatisierte Innenräume heizen sich rasch auf und werden zur Last. Klimaanlagen gehören in vielen steirischen Büros aber noch nicht zur Grundausstattung – und das müssen sie auch nicht.
„Laut der Arbeitsstättenverordnung muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass bei einer geringen körperlichen Belastung – etwa der Arbeit im Büro – die Temperatur im Innenraum zwischen 19 und 25 Grad liegt. Es gibt aber keine Pflicht für ein Klimagerät“, erklärt Wolfgang Nigitz vom Arbeitnehmerschutz der Arbeiterkammer Steiermark.
Man darf nicht einfach wegen der Hitze den Arbeitsplatz verlassen. Derartiges Verhalten könnte in einer Entlassung führen.
Wolfgang Nigitz, AK Steiermark
Bild: KANIZAJ MARIJA-M.
Das Klima im Büro kann etwa auch durch Rollos, nächtliches Lüften oder die Anpassung der Arbeitszeiten positiv beeinflusst werden: „Wenn man am Morgen früher zu arbeiten beginnt, ist es noch ein wenig kühler. Derartige Anpassungen müssen aber im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer beschlossen werden“, sagt Nigitz.
„Hitzefrei“ gibt es am Arbeitsplatz nicht: „Wenn man einfach geht, kann das zu einer Entlassung führen.“ Auch auf die Homeoffice-Regelung hat die Hitze keine Auswirkungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.