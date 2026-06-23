Drohnenschläge: Brände auf Krim, Airports gesperrt

Explosionen und Feuer

Offiziell gibt es bisher keine Bestätigung für die Angriffe. Das russische Verteidigungsministerium meldete lediglich den Abschuss von insgesamt 143 ukrainischen Drohnen, ohne Angaben zu den Folgen zu machen. Satellitendaten der NASA zeigen aber, dass in den getroffenen Gebieten Brände loderten. Laut dem Telegram-Kanal „Supernova+“ waren auf der gesamten Halbinsel Explosionen zu hören. In sozialen Netzwerken kursierende Bilder und Videos zeigen Explosionen und Feuer in der Nacht und dunkle Rauchwolken in der Früh (siehe Telegram-Post unten).