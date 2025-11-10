6 Tote: Attentäter von Magdeburg nun vor Gericht

Noch vor Verlesung der Anklage wurde der Prozess zunächst unterbrochen. Hintergrund der Pause etwa eine dreiviertel Stunde nach Beginn der Verhandlung waren zwei Anträge der Verteidigung. Darin bemängelte der Anwalt des Angeklagten vor allem, dass sein Mandant während des Prozesses aus Sicherheitsgründen in der Glasbox sitzen muss. Nach der Pause ging es mit der Anklageverlesung weiter.