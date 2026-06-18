Zendaya sorgt im Nacktkleid für Blitzlichtgewitter

Erst vor wenigen Tagen machte der „Spider-Man“-Star es endlich offiziell und verriet: Ja, er und Zendaya sind längst Mann und Frau. Beim Fan-Event zum neuen „Spider-Man“-Film „Brand New Day“ am Donnerstagabend schauten aber ausnahmsweise nicht alle auf den Ehering der Schauspielerin, sondern konnten den Blick einfach nicht von ihrem Outfit lösen.