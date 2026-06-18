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Zendaya sorgt im Nacktkleid für Blitzlichtgewitter

Star-Style
18.06.2026 13:53
Zendaya hat auf der Pressetour für den neuen „Spider-Man“-Film „Brand New Day“ mit ihrem Look ...
Zendaya hat auf der Pressetour für den neuen „Spider-Man“-Film „Brand New Day“ mit ihrem Look mal wieder für ein Blitzlichtgewitter gesorgt!(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zendaya gehört längst zur A-Liga Hollywoods – und das auch modisch. Den Beweis erbrachte die 29-Jährige bei einem Red-Carpet-Termin in Amsterdam. Da stahl sie nämlich im Naked-Dress allen die Show, auch Ehemann Tom Holland.

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Erst vor wenigen Tagen machte der „Spider-Man“-Star es endlich offiziell und verriet: Ja, er und Zendaya sind längst Mann und Frau. Beim Fan-Event zum neuen „Spider-Man“-Film „Brand New Day“ am Donnerstagabend schauten aber ausnahmsweise nicht alle auf den Ehering der Schauspielerin, sondern konnten den Blick einfach nicht von ihrem Outfit lösen.

Extra kurz und extra sexy
Die 29-Jährige hatte sich nämlich für ein Nacktkleid entschieden, das aufregender nicht sein könnte: extra kurz, extra sexy – und natürlich extra durchsichtig!

Zendaya setzte beim Fan-Event in Amsterdam auf Transparenz und sexy Beine.
Zendaya setzte beim Fan-Event in Amsterdam auf Transparenz und sexy Beine.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)

Zendaya spielt mit Fantasie der Fans
Doch im Gegensatz zu vielen Hollywood-Kolleginnen, die auf dem roten Teppich gerne alles zeigen, spielte Zendaya lieber mit der Fantasie ihrer Fans. Zu dem transparenten Dress mit Blumenstickerei kombinierte die Hollywood-Schönheit nämlich einen bodenlangen, schwarzen Wollmantel, der geschickt die pikantesten Stellen bedeckte.

Kleiner Trost für die Fans, die ihren Stars am Red Carpet zujubelten: Haut gab es dennoch jede Menge zu sehen, da das Wow-Stück gerade mal bis zu Zendayas Oberschenkeln reichte und daher ihre lange Beine gekonnt in Szene gesetzt wurden.

„So glücklich wie nie zuvor“
Kein Wunder, dass Tom Holland bei diesem Termin seiner schönen Ehefrau das Blitzlichtgewitter überließ und dieses Mal nicht für gemeinsame Fotos posierte, sondern lieber fleißig Autogramme schrieb.

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Dem „Esquire UK“ bestätigte Holland diese Woche, worüber schon seit Monaten spekuliert wurde: Er und Zendaya haben bereits geheiratet. „Ich habe meine Seelenverwandte gefunden, ich bin so glücklich wie nie zuvor“, schwärmte der „Spider-Man“-Star im Interview über seine Ehefrau.

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