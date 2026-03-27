Missbrauchsopfer Noelia Castillo durfte sterben

Abschied „in Frieden und allein“

Am Tag ihres Todes verabschiedete sich Noelia von ihrer Mutter, ihren Schwestern, ihrer Großmutter sowie zwei Freundinnen und einer Nonne. Danach schickte sie alle aus ihrem Krankenhauszimmer. Sie starb „in Frieden und alleine“, wie sie es sich gewünscht hatte. Vor der Klinik versammelten sich Anhänger religiöser Gruppen, die für das Leben plädierten, sangen und riefen: „Noelia, wir lieben Dich. Du bist nicht allein“ und „Es gibt andere Lösungen“.