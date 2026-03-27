Wollte „endlich gehen“
Missbrauchsopfer Noelia Castillo durfte sterben
Die 25-jährige Noelia Castillo hat am Donnerstag in einem Krankenhaus in Barcelona auf eigenen Wunsch aktive Sterbehilfe in Anspruch genommen. Gegen den Willen ihrer Eltern erhielt sie eine tödliche Injektion, nachdem sie jahrelang unter den Folgen eines Suizidversuchs gelitten hatte, der auf sexuelle Übergriffe und Misshandlungen im Jahr 2022 zurückgeht. Der Fall hat in Spanien erneut eine heftige Debatte über Sterbehilfe ausgelöst und politische wie gesellschaftliche Fronten deutlich gemacht.
Castillo, querschnittsgelähmt und im Rollstuzhl sitzend, hatte in einem Interview des Fernsehsenders Antena 3 erklärt: „Ich kann nicht mehr mit all dem, was mich in meinem Kopf quält, was ich erlebt habe. Ich möchte endlich gehen, aufhören zu leiden und mich ausruhen.“ Ihre Stimme war leise, aber bestimmt.
Langer Rechtsstreit gegen die eigenen Eltern
Bereits 2024 hatte Noelia Castillo bei den Behörden der Region Katalonien Sterbehilfe beantragt, und ihr Antrag wurde genehmigt. Ihr Vater, unterstützt von der ultrakonservativen Organisation Abogados Cristianos (Christliche Anwälte), versuchte über mehrere Jahre, die Durchführung zu verhindern. Der Rechtsstreit führte über alle Instanzen hinweg, einschließlich des Obersten Gerichtshofs, des spanischen Verfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte – ohne Erfolg.
Abschied „in Frieden und allein“
Am Tag ihres Todes verabschiedete sich Noelia von ihrer Mutter, ihren Schwestern, ihrer Großmutter sowie zwei Freundinnen und einer Nonne. Danach schickte sie alle aus ihrem Krankenhauszimmer. Sie starb „in Frieden und alleine“, wie sie es sich gewünscht hatte. Vor der Klinik versammelten sich Anhänger religiöser Gruppen, die für das Leben plädierten, sangen und riefen: „Noelia, wir lieben Dich. Du bist nicht allein“ und „Es gibt andere Lösungen“.
Gesellschaftliche Debatten um Sterbehilfe
Die spanische Bischofskonferenz (CEE) reagierte bereits Stunden vor dem Tod Castillo mit deutlicher Kritik. Konferenzpräsident Luis Argüello sagte: „Ein Arzt darf nicht zum ausführenden Arm eines Todesurteils werden, so legal, selbstbestimmt und mitfühlend es auch erscheinen mag.“ Auch die konservative Volkspartei PP bezeichnete den Fall als „absolutes Drama“. Sprecherin Ester Muñoz schrieb auf X (vormals Twitter), der Staat habe versagt und die Gesellschaft müsse vieles überdenken.
Die rechtsgerichtete Partei Vox kritisierte die Situation noch schärfer. Parteichef Santiago Abascal bezeichnete den Fall in sozialen Medien als Beleg für ein „Horrorfilm“-Spanien unter der Regierung von Pedro Sánchez – eine Darstellung, die teilweise auf Falschinformationen basierte, wie offizielle Medien betonen.
Komplexe Entscheidung der 25-Jährigen
Unterdessen verteidigten linksgerichtete Politiker die Sterbehilfe. Patxi López, Sprecher der regierenden Sozialisten, betonte, dass die Maßnahme legal war und dem Wunsch der Betroffenen entsprach. Der Abgeordnete Alberto Ibáñez vom Koalitionspartner Sumar bezeichnete die Entscheidung als komplex, aber von 19 Ärzten überprüft und befürwortet.
Seit 2021 ist aktive Sterbehilfe in Spanien für Erwachsene mit unheilbarem oder unerträglichem Leiden erlaubt. Voraussetzung ist, dass Patienten volljährig und urteilsfähig sind, an einer unheilbaren Krankheit oder schweren chronischen Behinderung leiden und dass alternative Linderungen keine akzeptable Lösung bieten. Der Antrag muss zweimal gestellt und von einer Expertenkommission geprüft werden.
Jüngste Person, die Hilfe in Anspruch genommen hat
Der Fall Castillo zeigt besonders die ethischen und gesellschaftlichen Spannungen, die mit der Anwendung von Sterbehilfe verbunden sind – insbesondere wenn psychische Leiden nach traumatischen Erfahrungen eine zentrale Rolle spielen. Noelia Castillo ist die jüngste Person, die seit der Legalisierung aktive Sterbehilfe in Spanien in Anspruch genommen hat.
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