Taucherin an Steilküste von Felssturz getötet

„Wir hatten wirklich Angst“

Zum Zeitpunkt des Unglücks hielten sich zahlreiche Menschen am nahegelegenen Strand auf. Ein Augenzeuge berichtete: „Es war ohrenbetäubend. Wir hatten wirklich Angst, als wir gesehen haben, wie ein ganzer Abschnitt der Steilküste einstürzte.“ Durch den Felssturz sei eine gewaltige Wasserfontäne entstanden.