Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwürfe

Gegen Pinzgauer Tierheim wird jetzt Kritik laut

Salzburg
26.06.2026 06:00
Tierschützer sehen im Tierheim Pinzgau das Tierwohl in Gefahr: Das sei aus der Luft gegriffen, ...
Tierschützer sehen im Tierheim Pinzgau das Tierwohl in Gefahr: Das sei aus der Luft gegriffen, kontert man dort(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Gegen das Tierheim Pinzgau in Bruck werden kritische Stimmen laut. Die Vereinsstruktur sei zu wenig transparent und die Zahl der Kündigungen auffällig hoch, heißt es. Tierfreunde kritisieren eine generelle Unterversorgung bei Tierschutzthemen in Salzburg.

0 Kommentare

Der Kampf um ein Tierheim im Pinzgau dauerte Jahre: Im Frühjahr 2023 war es dann endlich so weit. Das neue „Zuhause auf Zeit“ wurde beim Caritas-Dorf St. Anton in Bruck eröffnet. Vorwiegend kommen Katzen und auch Hunde unter. Bis zu 70 Tiere werden hier aufgenommen und weitervermittelt.

Zitat Icon

Das Tierheim Pinzgau ist ein Paradebeispiel für die Folgen von Unterfinanzierung sowie fehlender Transparenz und Kontrolle.

Beatrice Caba, Pinzgauer Tiernest

Tiere in Not sind auf funktionierende Strukturen angewiesen.
Tiere in Not sind auf funktionierende Strukturen angewiesen.(Bild: Tierheim Pinzgau)

Doch jetzt hagelt es vermehrt Kritik am Pinzgauer Heim: Die Geschäftsführerin könne ganz ohne Kontrolle walten, heißt es. Sie ist selbst Tierärztin, so auch für Untersuchungen zuständig und kontrolliere damit sich selbst, kritisiert SPÖ-Tierschutzsprecherin Karin Dollinger. Die Stelle über ihr sei auch keine echte Kontrolle, sondern mit ihrem Lebensgefährten besetzt. Getragen wird das Tierheim von einem Verein, den Land und Caritas gegründet haben. Fragwürdig: Als Obmann wird noch der verstorbene Landesrat Josef Schwaiger geführt. Das Land verweist darauf, dass es für Änderungen eine Jahreshauptversammlung brauche.

Zitat Icon

Ziel ist es, das Tierheim als verlässliche Einrichtung nachhaltig weiterzuentwickeln und für gute Rahmenbedingungen zu sorgen.

Landesrat Maximilian Aigner (ÖVP)

Auch Tierfreunde aus der Region beäugen das Tierheim kritisch. Sauer stoßt Beatrice Caba vom Pinzgauer Tiernest auf, dass von ihr angebotene Spenden abgelehnt werden. Das Tierheim kontert: Man knüpfe das Geld an nicht erfüllbare Bedingungen.

Seit Eröffnung war auch die Fluktuation im Team hoch. Sieben Mitarbeiter haben das Heim verlassen. Im Sommer 2025 folgte sogar ein vorübergehender Notbetrieb. Grund: Offenbar Personalnot. Im Tierheim will man davon nichts wissen.

Lesen Sie auch:
Die kleine Kämpferin war nicht mal geimpft, als sie im Heim abgegeben wurde. 
Illegaler Welpenhandel
Warum wurde acht Wochen alte Hündin ausgesetzt?
22.06.2026
Pfotenhilfe sprang ein
Überfordert und Katzenfamilie einfach abgeschoben
10.06.2026

Strukturelle Änderungen denkt das Land derzeit nicht an. „Mit dem Pinzgauer Tierheim konnte eine Lücke im Tierschutz geschlossen werden“, meint Landesrat Maximilian Aigner (ÖVP). Tierschützer stört, dass Salzburg im Bundesvergleich nur ein Mini-Budget investiere. 2025 waren es rund 530.000 Euro. Außerdem würden Einrichtungen wie eine 24-Stunden-Tierschutz-Hotline fehlen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
26.06.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
129.851 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
116.471 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
112.082 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1291 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1160 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
985 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf