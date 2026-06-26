Gegen Pinzgauer Tierheim wird jetzt Kritik laut

Doch jetzt hagelt es vermehrt Kritik am Pinzgauer Heim: Die Geschäftsführerin könne ganz ohne Kontrolle walten, heißt es. Sie ist selbst Tierärztin, so auch für Untersuchungen zuständig und kontrolliere damit sich selbst, kritisiert SPÖ-Tierschutzsprecherin Karin Dollinger. Die Stelle über ihr sei auch keine echte Kontrolle, sondern mit ihrem Lebensgefährten besetzt. Getragen wird das Tierheim von einem Verein, den Land und Caritas gegründet haben. Fragwürdig: Als Obmann wird noch der verstorbene Landesrat Josef Schwaiger geführt. Das Land verweist darauf, dass es für Änderungen eine Jahreshauptversammlung brauche.