Warum wurde acht Wochen alte Hündin ausgesetzt?

Zum herzzerreißenden Welpen-Fund in Bruck an der Leitha gibt es neue Details. Eine Hündin wurde vor einer Woche nahe dem Windschutzgürtel im Ort Bruck gefunden. Der acht Wochen alte Vierbeiner soll verschenkt worden sein, wie das Tierheim in Bruck nun auf eigener Recherche herausfand. Angeblich wurde das Tier von bislang unbekannten Personen übernommen, weitergegeben und schließlich ausgesetzt. Spaziergeher fanden es komplett allein am Wegesrand neben einer Straße.