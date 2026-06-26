Mutter und Tochter (8) aus Saalach gerettet

Dabei hätte die Abkühlung bei der Rekordhitze so schön sein können! Das achtjährige Kind planschte an einer Sandbank im flachen Wasser der Saalach. Als das Mädchen dabei die Beine anhob, wurde es jedoch sofort von der Strömung erfasst. Die Mutter reagierte schnell, erreichte ihr Kind – und konnte dann auf einer Steinstufe in den reißenden Fluten weder vor noch zurück.