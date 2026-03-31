Internet ist riesige Spielwiese für Kriminelle

Mindestens jeder zweite Fall wird aufgeklärt

Aber auch Positives gibt es aus Niederösterreich zu berichten: Die Aufklärungsquote lag zum neunten Mal in Folge über der 50-Prozent-Marke (54,6 %). Mehr als jeder zweite Fall wird somit geklärt. „Das macht Niederösterreich zu einem der sichersten Bundesländer“, betont Landespolizeidirektor Franz Popp. Bei der Gesamtkriminalität ist ein leichter Anstieg um 0,7 Prozent zu verzeichnen, 50.993 Tatverdächtige wurden ausgeforscht. Eine Steigerung gibt es auch bei Gewalttaten (+2,3 %), einen Rückgang bei Wohnungseinbrüchen (- 42,4 %) und Raubdelikten (- 32,4 %).