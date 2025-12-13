So viel Österreich steckt in der neuen Koralmbahn

Während die Autobranche seit Jahren mit Rückschlägen zu kämpfen hat, zeigt sich die heimische Eisenbahnindustrie erstaunlich krisenfest – obwohl auch hier die Konkurrenz aus China immer mächtiger wird. Die jüngsten Eckdaten: 34.100 Beschäftigte, eine Wertschöpfung von mehr als drei Milliarden Euro, eine Exportquote von 68 Prozent – und vor allem Wachstum.