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„Electric Fuchsia“

WM: Warum plötzlich (fast) alle Schuhe pink sind

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 09:04
Sie stechen heraus: Pinke Schuhe sind bei der Fußball-WM omnipräsent.
Sie stechen heraus: Pinke Schuhe sind bei der Fußball-WM omnipräsent.(Bild: APA-Images / dpa / Tom Weller)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Wer die Fußball-WM 2026 verfolgt, dem dürfte eines sofort aufgefallen sein: Fast alle Stars laufen mit pinken Fußballschuhen auf. Statt klassischem Schwarz oder Weiß dominiert ein knalliger Farbton das Turnier – und das ist kein Zufall.

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Eine Analyse der Nachrichtenagentur Reuters zeigt: Von mehr als 520 untersuchten Spielern der 48 WM-Teilnehmer tragen rund 70 Prozent pinkfarbene Schuhe.

Warum ausgerechnet Pink?
Dass nahezu alle großen Hersteller gleichzeitig auf denselben Farbton setzen, ist keine Absprache. Vielmehr greifen Nike, Adidas, Puma und Co. auf dieselben Trendprognosen zurück. Bereits zwei Jahre vor der WM hatten internationale Trendagenturen „Electric Fuchsia“ zur Trendfarbe des Sommers 2026 erklärt. Der grelle Neonton liegt zwischen intensivem Pink und kräftigem Violett und wurde gezielt dafür entwickelt, auf TV-Bildschirmen und unter Flutlicht besonders stark aufzufallen.

Mehr Aufmerksamkeit auf dem Platz
Genau darin liegt der größte Vorteil. Pink hebt sich deutlich vom grünen Rasen ab und sorgt dafür, dass Spieler selbst auf kleinen Smartphone-Displays oder in kurzen Social-Media-Clips sofort ins Auge stechen.

Lawrence Gimeno, Sport-Unternehmer und Gründer der Austrian College Sports League (ACSL), kann bereits auf viel Erfahrung im Sportartikelmarkt zurückblicken. Für die ACSL hat er gemeinsam mit Partner K.Noah Football- und Basketball-Trikots entwickelt und in den vergangenen Monaten vor allem mit dem Vertrieb des „Kaisertrikots” für jede Menge Aufmerksamkeit in Österreich gesorgt.

„Sichtbarkeit ist wichtig. Es gibt zum Beispiel keine grünen Fußballschuhe. Auch im Laden ist Sichtbarkeit wichtig. Ein Kind geht rein und wird von knalligen Farben gecatcht wie Neongelb, Orange, Pink“, sagt Gimeno im Podcast „Mindgames“ von Lukas Riegler.

ACSL-Gründer und Kaisertrikot-Entwickler Lawrence Gimeno
ACSL-Gründer und Kaisertrikot-Entwickler Lawrence Gimeno(Bild: Daniel Konrad)

Messi habe als einer der Top-Stars eigene Special-Schuhe von Adidas in den Farben Argentiniens. Ansonsten sei die Farbpalette bei der WM klar auf Pink beschränkt.

Messi (ganz links) sticht mit seinen blau-weißen Adidas-Schuhen heraus.
Messi (ganz links) sticht mit seinen blau-weißen Adidas-Schuhen heraus.(Bild: GEPA)

„Symbolisiert Mut und Selbstausdruck“
Auch gesellschaftlich hat sich die Bedeutung der Farbe verändert. Pink steht im Spitzensport längst nicht mehr für ein Tabu, sondern für Selbstbewusstsein, Individualität und Mut. Laut den Herstellern verlangen viele Profis die auffälligen Farbvarianten inzwischen sogar aktiv. Puma-Manager Dominique Gathier bringt es auf den Punkt: „Pink ist eine Farbe, die Mut und Selbstausdruck symbolisiert. Die besten Spieler der Welt wollen auf der größten Bühne maximale Aufmerksamkeit.“

Österreichs Nationalelf in pinken Schuhen – bis auf Marcel Sabitzer
Österreichs Nationalelf in pinken Schuhen – bis auf Marcel Sabitzer(Bild: AFP/APA/JUAN MABROMATA)

Auch Österreich lief überwiegend mit pinken Schuhen auf. Beim letzten Gruppenspiel gegen Algerien war Marcel Sabitzer der Einzige, der keine trug.

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Auffallen – und trotzdem untergehen
Weil inzwischen fast alle Hersteller auf ähnliche Pink- und Fuchsia-Töne setzen, verschwimmen die Unterschiede zwischen den Marken. Aus der Distanz ist kaum noch zu erkennen, ob ein Profi Adidas-, Nike-, Puma-, New-Balance- oder Skechers-Schuhe trägt.

Was eigentlich für maximale Aufmerksamkeit sorgen sollte, wirkt inzwischen fast wie ein optischer Einheitsbrei. Wer wirklich herausstechen möchte, macht deshalb genau das Gegenteil. Kroatiens Mateo Kovačić zählt zu den wenigen Spielern, die weiterhin mit schwarzen Fußballschuhen auflaufen und wird dafür in den sozialen Medien gefeiert.

Kroatiens Mateo Kovačić trägt bei der WM schwarze Schuhe.
Kroatiens Mateo Kovačić trägt bei der WM schwarze Schuhe.(Bild: EPA/WILL OLIVER)

Fest steht jedenfalls: Die pinke Schuhwelle wird als eines der auffälligsten Markenzeichen der WM 2026 in Erinnerung bleiben.

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