WM: Warum plötzlich (fast) alle Schuhe pink sind

„Symbolisiert Mut und Selbstausdruck“

Auch gesellschaftlich hat sich die Bedeutung der Farbe verändert. Pink steht im Spitzensport längst nicht mehr für ein Tabu, sondern für Selbstbewusstsein, Individualität und Mut. Laut den Herstellern verlangen viele Profis die auffälligen Farbvarianten inzwischen sogar aktiv. Puma-Manager Dominique Gathier bringt es auf den Punkt: „Pink ist eine Farbe, die Mut und Selbstausdruck symbolisiert. Die besten Spieler der Welt wollen auf der größten Bühne maximale Aufmerksamkeit.“