Ein himmlisches Spiel zwischen Erde und Paradies

Der Bühnenhimmel am Petersberg wurde bei der Premiere der Friesacher Burghofspiele eins mit dem natürlichen Firmament. Vor 13 Jahren spielte der Brandner Kaspar bereits auf Kärntens Akropolis mit dem Boandlkramer um mehr Lebenszeit auf der irdischen Welt, landete jedoch schließlich im Paradies. Nun kehrt er zurück – und das mit einem wahren Feuerwerk aus Gstanzln, Showeinlagen und profundem Bühnenspiel in einem atemberaubenden Bühnenbild (Andrea Hirschl).