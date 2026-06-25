ITBinder GmbH: Zeiterfassung für Außendienst

Die fortschreitende Digitalisierung macht auch vor der Administration nicht Halt. Vor allem im Außendienst stößt die klassische, handschriftliche Arbeitszeiterfassung an ihre Grenzen – eine Lücke, die die ITBinder GmbH mit innovativen, GPS-gestützten Lösungen schließt. Für zahlreiche Unternehmen bedeutet das einen klaren Schritt in Richtung moderner, transparenter und effizienter Verwaltung.