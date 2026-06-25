Mann saß in Tirol plötzlich in „Todesfalle“ fest

Ein fataler Fehler hätte am Donnerstagvormittag im Tiroler Stubaital beinahe in einer Tragödie geendet: Ein deutscher Bergsteiger (27) verließ erschöpft den Fernau-Klettersteig und geriet in absturzgefährliches Gelände. Weil weder vor noch zurück ein Weiterkommen möglich war, musste schließlich der Polizeihubschrauber zur Rettung ausrücken.
Gegen 10 Uhr waren der 27-Jährige und seine 26-jährige Begleiterin aus dem deutschen Landkreis Kassel in den Fernau-Klettersteig bei Neustift im Stubaital eingestiegen. Während des Aufstiegs machten sich bei dem Mann jedoch zunehmend Erschöpfungserscheinungen bemerkbar.
Notausstieg war schmaler Weidepfad
„Trotz eindringlicher Warnungen seiner Begleiterin hängte sich der 27-Jährige aus dem Stahlseil aus und verließ den gesicherten Klettersteig an einer Stelle, die er für einen Notausstieg hielt“, heißt es seitens der Polizei. Doch die vermeintlich sichere Route entpuppte sich als schmaler Wild- und Weidepfad, der in immer steileres und gefährlicheres Gelände führte.
Weder vor noch zurück möglich
Schon nach kurzer Zeit saß der Deutsche in der Falle. Die Kombination aus Erschöpfung, Überforderung und erheblicher Absturzgefahr machte ein eigenständiges Weiterkommen unmöglich. Auch der Rückweg zurück zum Klettersteig war nicht mehr zu bewältigen.
In seiner Not setzte der 27-Jährige einen Notruf ab. Seine Begleiterin blieb währenddessen gesichert im Klettersteig und stieg noch einige Meter weiter auf, um den Sicht- und Rufkontakt zu dem Verirrten aufrechtzuerhalten.
Unverletzt ins Tal geflogen
Die alarmierten Einsatzkräfte entschieden sich für eine Rettung aus der Luft. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers „Libelle“ wurden beide Deutschen mittels Tau aus ihrer misslichen Lage geborgen. Glück im Unglück: Das Paar blieb unverletzt und wurde sicher ins Tal geflogen.
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