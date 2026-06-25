Mann saß in Tirol plötzlich in „Todesfalle“ fest

Notausstieg war schmaler Weidepfad

„Trotz eindringlicher Warnungen seiner Begleiterin hängte sich der 27-Jährige aus dem Stahlseil aus und verließ den gesicherten Klettersteig an einer Stelle, die er für einen Notausstieg hielt“, heißt es seitens der Polizei. Doch die vermeintlich sichere Route entpuppte sich als schmaler Wild- und Weidepfad, der in immer steileres und gefährlicheres Gelände führte.