Alpinist (41) stürzte über steiles Gelände in Tod

Mit einem Drama endete eine Bergtour in Längenfeld im Tiroler Ötztal. Ein Deutscher (41) stürzte über steiles und mit Felsen durchsetztes Gelände ab. Für den Alpinisten kam leider jede Hilfe zu spät.
Zu dem Drama kam es bereits am Montag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 41-Jährige machte eine Tour im Ötztal und wollte über den Süd-West-Grat des sogenannten Schrankogel wandern. „Dabei dürfte er abgestürzt sein“, heißt es von den Ermittlern.
Jede Hilfe kam zu spät
Für den Deutschen kam jede Hilfe zu spät. Der Absturz über das steile und mit Felsen durchsetzte Gelände endete mit dem Tod. Ein Polizeihubschrauber barg den Leichnam. „Eine Obduktion wurde angeordnet“, schließen die Ermittler.
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