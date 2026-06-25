Brandschutzprofi GmbH: Rauchmelder richtig prüfen

Rauchwarnmelder sind aus modernen Wohnräumen längst nicht mehr wegzudenken, sie retten im Ernstfall Leben. Doch so selbstverständlich wie ihre Installation scheint, so selten widmen sich Hausbewohner der regelmäßigen Prüfung. Die Brandschutzprofi GmbH aus Niederösterreich weist darauf hin, wie wichtig es ist, die Funktionstüchtigkeit der Rauchmelder in Privatwohnungen und Häusern zuverlässig zu kontrollieren. Worauf bei Prüfung, Wartung und Montage im eigenen Zuhause geachtet werden sollte, erklärt das Fachunternehmen mit jahrzehntelanger Feuerwehrpraxis.