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Brandschutzprofi GmbH: Rauchmelder richtig prüfen

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25.06.2026 14:25
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Brandschutzprofi GmbH gibt Tipps zur Rauchmelder-Prüfung und zum Brandschutz im Privathaushalt.
Brandschutzprofi GmbH gibt Tipps zur Rauchmelder-Prüfung und zum Brandschutz im Privathaushalt.(Bild: Brandschutzprofi GmbH)
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Von Promotion Team

Rauchwarnmelder sind aus modernen Wohnräumen längst nicht mehr wegzudenken, sie retten im Ernstfall Leben. Doch so selbstverständlich wie ihre Installation scheint, so selten widmen sich Hausbewohner der regelmäßigen Prüfung. Die Brandschutzprofi GmbH aus Niederösterreich weist darauf hin, wie wichtig es ist, die Funktionstüchtigkeit der Rauchmelder in Privatwohnungen und Häusern zuverlässig zu kontrollieren. Worauf bei Prüfung, Wartung und Montage im eigenen Zuhause geachtet werden sollte, erklärt das Fachunternehmen mit jahrzehntelanger Feuerwehrpraxis.

Während sich viele Eigentümer auf das Vorhandensein von Rauchmeldern verlassen, ist deren korrekte Funktion keine Selbstverständlichkeit. Die Brandschutzprofi GmbH betont, dass Hitze, Staub, veraltete Batterien oder unsachgemäße Montage die Alarmfunktion erheblich einschränken können. Nach Auskunft des Unternehmens, das seit Jahren mit professionellen Brandschutzlösungen und Schulungen am Markt ist, werden Schäden und Ausfälle oft erst im Brandfall erkannt – dann jedoch zu spät. Regelmäßige Sichtkontrollen, wöchentliche Funktionstests durch Drücken des Prüftasters sowie der rechtzeitige Austausch von Batterien gelten als unerlässliche Maßnahmen für die Sicherheit im Privatbereich.

Montage und Wartung: Die häufigsten Fehler privater Haushalte
Ein nicht seltenes Problem zeigt sich bereits bei der Montage: Laut Gerd Greigeritsch, von der Brandschutzprofi GmbH, werden Rauchmelder in Haushalten mitunter zu nahe an Wänden, Fenstern oder Lüftungen angebracht, was die Rauchdetektion verzögert. Der ideale Platz ist in der Mitte der Zimmerdecke, mindestens 50 Zentimeter entfernt von Wänden oder Einbauten. Ein weiterer häufig unterschätzter Punkt ist die Wartung: Über Jahre hinweg eingeschaltete Melder können in ihrer Empfindlichkeit nachlassen, Verschmutzungen durch Insekten oder Staub setzen den Sensoren zu. Die Brandschutzprofi GmbH empfiehlt, die Melder alle paar Monate mit einem weichen Pinsel oder Staubsaugeraufsatz zu reinigen und visuell auf Beschädigungen und Alterung zu überprüfen.

Prüf- und Wartungsintervalle – was Eigentümer wissen sollten
Anders als vielfach vermutet, genügt es nicht, Rauchmelder alle paar Jahre einmal zu kontrollieren. Der Experte rät vielmehr zu einem festen Prüfzyklus: Monatliche Funktionskontrollen und halbjährliche Reinigungen des Geräts erhöhen die Betriebssicherheit spürbar. Auch ein Austausch der Geräte nach spätestens zehn Jahren gehört zu den empfohlenen Standards. Die Brandschutzprofi GmbH weist darauf hin, dass in einigen Bundesländern zudem gesetzliche Prüf- und Dokumentationspflichten bestehen können, deren Nichteinhaltung im Schadensfall zu Problemen mit Versicherungen führen könnte. Eine einfache Checkliste und eine schriftliche Dokumentation der durchgeführten Wartungen können hier für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Sachkenntnis entscheidet: Wann professionelle Beratung sinnvoll wird
Obwohl viele Prüfungen selbst durchgeführt werden können, beobachtet die Brandschutzprofi GmbH einen wachsenden Bedarf an fachkundiger Unterstützung und Schulungen auch für Privatpersonen. Gerade bei Unsicherheiten, etwa bei der Auswahl, Montage oder im Umgang mit Kombinationen aus Rauch- und Wärmemeldern, bietet das Unternehmen individuelle Beratung sowie die umfassende Überprüfung sämtlicher Brandschutzeinrichtungen. Damit hebt es sich als externer Brandschutzbeauftragter klar von reinen Produktanbietern ab. Eine dokumentierte Überprüfung durch Experten bringt nicht nur höhere Sicherheit, sondern schafft auch Rechtssicherheit für Eigentümer und Vermieter.

Rauchmelder als Teil eines ganzheitlichen Brandschutzkonzepts
Rauchwarnmelder bilden laut Brandschutzprofi GmbH nur einen Aspekt moderner Brandschutzkonzepte, die auch Beratung, Schulungen und die regelmäßige Wartung weiterer sicherheitsrelevanter Systeme umfassen sollten. Auf diese Weise wird aus einer Pflichtaufgabe ein wirkungsvoller Schutz für Bewohner und Sachwerte. Für alle, die sich nicht allein auf Glück oder Zufall verlassen möchten, empfiehlt sich eine unverbindliche Beratung.

Wer Wert auf funktionierende Sicherheitslösungen legt, findet bei der Brandschutzprofi GmbH erfahrene Ansprechpartner mit Feuerwehrhintergrund und moderner Technik. Alle Details zum Service unter www.brandschutzprofi.at.

Brandschutzprofi GmbH

Alter Hainburger Weg 4

2460 Bruck an der Leitha

Telefon: +43 2162 20600

E-Mail: info@brandschutzprofi.at

Webseite: www.brandschutzprofi.at

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