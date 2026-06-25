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Weg zum Kindergarten

E-Bike rutscht weg: Dreijährige schwer verletzt

Steiermark
25.06.2026 14:35
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein dreijähriges Mädchen ist Donnerstagfrüh in Koglhof (Bezirk Weiz) bei einem Sturz mit einem E-Bike schwer verletzt worden. Das Kind musste nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz geflogen werden.

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Der Unfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr. Eine 31-jährige Frau war mit ihrem E-Bike von ihrem Wohnhaus aufgebrochen, um ihre dreijährige Tochter in den Kindergarten zu bringen. Das Mädchen saß dabei in einem Fahrrad-Kindersitz. Unmittelbar nach der Garagenausfahrt kam die Frau auf einer Schotterstraße beim Einbiegen nach links zu Sturz. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte das Fahrrad weg.

Frau blieb unverletzt
Während die 31-Jährige unverletzt blieb, erlitt ihre Tochter eine schwere Verletzung am Oberarm. Nach der ärztlichen Erstversorgung wurde das Kind vom Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz eingeliefert. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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Unfälle mit E-Bikes beschäftigen die Sicherheitsbehörden zunehmend. Laut Daten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit mussten im Jahr 2024 österreichweit rund 9800 Menschen nach E-Bike-Unfällen in Spitälern behandelt werden. Fast 80 Prozent dieser Unfälle waren jedoch Alleinunfälle, bei denen kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt war.

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