E-Bike rutscht weg: Dreijährige schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 7.10 Uhr. Eine 31-jährige Frau war mit ihrem E-Bike von ihrem Wohnhaus aufgebrochen, um ihre dreijährige Tochter in den Kindergarten zu bringen. Das Mädchen saß dabei in einem Fahrrad-Kindersitz. Unmittelbar nach der Garagenausfahrt kam die Frau auf einer Schotterstraße beim Einbiegen nach links zu Sturz. Nach bisherigen Erkenntnissen rutschte das Fahrrad weg.