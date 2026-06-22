Tour mit dem E-Bike endet für Mann (62) im Spital

Ins Krankenhaus geflogen

Der Mann zog sich dabei eine schwere Verletzung im Bereich der Schulter zu. Von einem Notarzt wurde der 62-Jährige an der Unfallstelle erstversorgt. Im Anschluss flog ihn der Notarzthubschrauber „RK 2“ in das Krankenhaus nach Zams. Neben dem Heli standen die Bergrettung Mieming und die Polizei im Einsatz.