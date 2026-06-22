Tour mit dem E-Bike endet für Mann (62) im Spital

Bei traumhaftem Wetter genossen viele Tirolerinnen und Tiroler am vergangenen Wochenende die Natur. Einem Einheimischen (62) wurde die Ausfahrt mit dem E-Bike im Bezirk Imst jedoch zum Verhängnis.
Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 13.30 Uhr. Der 62-Jährige fuhr mit dem E-Bike von der Simmeringalm in Obsteig in Richtung Tal. „Aus noch unbekannter Ursache kam er zu Sturz“, heißt es von den Ermittlern.
Ins Krankenhaus geflogen
Der Mann zog sich dabei eine schwere Verletzung im Bereich der Schulter zu. Von einem Notarzt wurde der 62-Jährige an der Unfallstelle erstversorgt. Im Anschluss flog ihn der Notarzthubschrauber „RK 2“ in das Krankenhaus nach Zams. Neben dem Heli standen die Bergrettung Mieming und die Polizei im Einsatz.
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