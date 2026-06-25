In the Marchfeld Canal
Three Viennese Men Drowned During a Paddling Trip
Major rescue operation on the Marchfeld Canal on the border between Vienna and Lower Austria: Three young men from Vienna were initially reported missing. According to information from the “Krone,” the trio, aged 25 to early 30s, are believed to have had an accident and drowned during a stand-up paddleboarding trip.
The three victims were reported missing on Thursday morning in the Korneuburg district in the Marchfeld Canal in Gerasdorf. Shortly thereafter, the bodies of the trio were found in the Marchfeld Canal.
Mother Reported Son Missing
The mother of one of the missing men had filed a missing persons report with the police. There is currently no official confirmation regarding the circumstances of the accident.
Circumstances Still Unclear
The investigation is in full swing. Why the three young people drowned in the Marchfeld Canal remains completely unclear at this time.
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