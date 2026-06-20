Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tolles Projekt

RespekTIERweg mit prominenten Stimmen eröffnet

Ombudsfrau
20.06.2026 14:00
Tierlieb: Andreas und Elisabeth Nussbaumer mit Monica Weinzettl und Gerold Rudle
Tierlieb: Andreas und Elisabeth Nussbaumer mit Monica Weinzettl und Gerold Rudle(Bild: Hof Sonnenweide)
Die Nussbaumers beim Schafestreicheln
Die Nussbaumers beim Schafestreicheln(Bild: Lebenshof Sonnenweide)
Rosi fühlt sich in ihrem Zuhause sauwohl
Rosi fühlt sich in ihrem Zuhause sauwohl(Bild: Jan Engelhardt)
Porträt von Ombudsfrau
Von Ombudsfrau

Der Lebenshof Sonnenweide lebt vorbildlich vor, wie das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier funktioniert. Jetzt ist er um eine Attraktion reicher. Ein neuer Weg mit bekannten Begleitern, die ihre Stimmen für mehr Mitgefühl und Respekt einsetzen, wartet auf Besucher.

0 Kommentare

Im burgenländischen Weppersdorf befindet sich der Lebenshof Sonnenweide von Elisabeth und Andreas Nussbaumer. Ein kleines Paradies, in dem nicht mehr gebrauchte oder geliebte Tiere wie Schweine, Schafe, Pferde, Enten, Gänse, Nandus u.v.m. ein liebevolles Zuhause finden und den Rest ihres Lebens friedlich verbringen dürfen. Hier wird ein respektvoller Umgang mit unseren vierbeinigen Freunden gepflegt, der Tierschutz gelebt. 

Öffentlich zugänglich und Barrierefrei
Ab nun ist der Hof aber noch um eine Attraktion reicher – den RespekTIERweg, der am Sonntag, den 21. Juni, um 14 Uhr im burgenländischen Weppersdorf am Lebenshof eröffnet wird. Dabei handelt es sich um einen öffentlich zugänglichen, barrierefreien und kostenlosen Erlebnispfad. „Hier können Besucher viele unserer geretteten Tiere aus nächster Nähe beobachten und erleben“, freuen sich die Nussbaumers. Außerdem erfährt man nebenbei viel Wissenswertes. Wussten Sie etwa, dass Tauben zwischen Monet und Picasso unterscheiden können? Das Schweine pokern und Hühner träumen?

Videobotschaften vor Ort ansehen
Auf dem Weg kann man Videobotschaften Prominenter wie Bundespräsident Alexander van der Bellen, der Kabarettisten Monica Weinzettl und Gerold Rudle sowie Angelika Niedetzky, Hundeprofi Martin Rütter und anderen zum Thema Respekt per QR-Code scannen und vor Ort anhören und ansehen. Oder auch eine Tierpatenschaft übernehmen. Ein tolles Projekt.

Wer mehr darüber erfahren möchte, kann das unter www.hof-sonnenweide.at.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ombudsfrau
20.06.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
169.361 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
89.901 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Wirtschaft
In immer mehr Billa-Filialen wird es nun ruhig
79.707 mal gelesen
Einmal die Woche wird eine Stunde lang Rücksicht auf Menschen mit Autismus, ADHS oder andere ...
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1541 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1012 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
799 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
Tolles Projekt
RespekTIERweg mit prominenten Stimmen eröffnet
Versicherung unkündbar
„Wie komm ich da bloß wieder raus?“
„Krone“-Ombudsfrau
Großbaustelle in Wien gibt weiter Anlass zu Ärger
Versicherungen
Vorsicht bei Indexanpassungen
Verein PlayTogetherNow
Wie Fußball verbindet und Menschen zusammenbringt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf