RespekTIERweg mit prominenten Stimmen eröffnet

Öffentlich zugänglich und Barrierefrei

Ab nun ist der Hof aber noch um eine Attraktion reicher – den RespekTIERweg, der am Sonntag, den 21. Juni, um 14 Uhr im burgenländischen Weppersdorf am Lebenshof eröffnet wird. Dabei handelt es sich um einen öffentlich zugänglichen, barrierefreien und kostenlosen Erlebnispfad. „Hier können Besucher viele unserer geretteten Tiere aus nächster Nähe beobachten und erleben“, freuen sich die Nussbaumers. Außerdem erfährt man nebenbei viel Wissenswertes. Wussten Sie etwa, dass Tauben zwischen Monet und Picasso unterscheiden können? Das Schweine pokern und Hühner träumen?