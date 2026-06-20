RespekTIERweg mit prominenten Stimmen eröffnet

Der Lebenshof Sonnenweide lebt vorbildlich vor, wie das Zusammenleben zwischen Mensch und Tier funktioniert. Jetzt ist er um eine Attraktion reicher. Ein neuer Weg mit bekannten Begleitern, die ihre Stimmen für mehr Mitgefühl und Respekt einsetzen, wartet auf Besucher.
Im burgenländischen Weppersdorf befindet sich der Lebenshof Sonnenweide von Elisabeth und Andreas Nussbaumer. Ein kleines Paradies, in dem nicht mehr gebrauchte oder geliebte Tiere wie Schweine, Schafe, Pferde, Enten, Gänse, Nandus u.v.m. ein liebevolles Zuhause finden und den Rest ihres Lebens friedlich verbringen dürfen. Hier wird ein respektvoller Umgang mit unseren vierbeinigen Freunden gepflegt, der Tierschutz gelebt.
Öffentlich zugänglich und Barrierefrei
Ab nun ist der Hof aber noch um eine Attraktion reicher – den RespekTIERweg, der am Sonntag, den 21. Juni, um 14 Uhr im burgenländischen Weppersdorf am Lebenshof eröffnet wird. Dabei handelt es sich um einen öffentlich zugänglichen, barrierefreien und kostenlosen Erlebnispfad. „Hier können Besucher viele unserer geretteten Tiere aus nächster Nähe beobachten und erleben“, freuen sich die Nussbaumers. Außerdem erfährt man nebenbei viel Wissenswertes. Wussten Sie etwa, dass Tauben zwischen Monet und Picasso unterscheiden können? Das Schweine pokern und Hühner träumen?
Videobotschaften vor Ort ansehen
Auf dem Weg kann man Videobotschaften Prominenter wie Bundespräsident Alexander van der Bellen, der Kabarettisten Monica Weinzettl und Gerold Rudle sowie Angelika Niedetzky, Hundeprofi Martin Rütter und anderen zum Thema Respekt per QR-Code scannen und vor Ort anhören und ansehen. Oder auch eine Tierpatenschaft übernehmen. Ein tolles Projekt.
Wer mehr darüber erfahren möchte, kann das unter www.hof-sonnenweide.at.
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