„Wie komm ich da bloß wieder raus?“

Kündigungsverzicht unterschrieben

Es fiel ihm zunehmend schwerer, die monatlichen Prämien von mehreren 100 Euro zu bezahlen, und deshalb wollte er die Polizze kündigen. Das lehnte die Versicherung ab, weil er aufgrund der langen Laufzeit einen Prämienrabatt bekommen und deshalb einen Kündigungsverzicht unterschrieben hatte. Man bot ihm lediglich eine Ratenzahlung für den Zahlungsrückstand und eine Ruhendstellung der Polizze für die Zeit der Tilgung an. Allerdings mit einer Verlängerung der unkündbaren Vertragsdauer um die Zeitspanne der Ruhendstellung.