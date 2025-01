Gnadenlose Rache: Dutzende Assad-Schergen ermordet

Bei den meisten der Hingerichteten handelt es sich um frühere Beamte der Regierung des gestürzten Bashar al-Assad. Dutzende Mitglieder lokaler bewaffneter Gruppen seien wegen ihrer Beteiligung an den „Sicherheitseinsätzen“ in der Region Homs festgenommen worden, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag.