Tschechiens Politiker streiten sich wegen NATO

„Repräsentation in Verfassung verankert“

Pavel konterte damit, dass ihm ein Minister die Teilnahme „nicht verbieten“ könne. Darüber hinaus sei es in der Verfassung verankert, dass der Staatspräsident Tschechien nach außen repräsentiert. Pavel sandte an Babiš bereits einen Brief, in dem er festhält, dass er beabsichtige, an dem NATO-Treffen am 7. und 8. Juli dabei zu sein. Die Politiker haben nun noch drei Monate Zeit, sich zu einigen. In der Vergangenheit hatten sich die tschechischen Staats- und Regierungsoberhäupter immer im Voraus geeinigt, wer das Land bei einem NATO-Gipfel vertritt. Manchmal war es der eine, manchmal der andere, und manchmal waren es beide zusammen.