A bisserl Fußball | „Politischer Skandal“

A bisserl Fußball. „Es grenzt schon an Verschaukelung des Volks, wenn wir, vom Finanzminister auserkoren, eine Erhöhung, Kürzung und Streichung nach der anderen hinnehmen müssen und der Kanzler zu elft sich a bisserl Fußball anschaut.“ Das, was hier ein „Krone“-Leser aus Innsbruck schrieb, steht exemplarisch für eine Unzahl an Reaktionen auf den „Krone“-Bericht zur Reise des Bundeskanzlers zum WM-Spiel Österreich gegen Argentinien in Texas. „Gespart wird unten – ausgegeben wird oben“, analysiert ein Kremser Leser. „Bezahlt wird das Ganze – wie könnte es anders sein – vom Steuerzahler. Also genau von jenen Menschen, die man gleichzeitig zum Sparen erzieht“, empört sich ein Leser aus Linz. Und fragt: „Ist das noch Realitätsbezug oder schon blanke Selbstbedienung?“
„Politischer Skandal“. Ein Briefschreiber aus Niederösterreich möchte wissen, was sich ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker bei diesem Auftritt in Dallas gedacht habe. Ja, das fragen sich viele. Vor allem auch in der Kanzlerpartei selbst. Viele Österreicher wären derzeit gerne in den USA, um unser Fußball-Team live zu erleben. Gar nicht wenige Landsleute haben auch Tausende Euro beziehungsweise Dollar dafür ausgegeben, um bei der WM dabei zu sein. Sie müssen es sich selbst bezahlen. Einer unserer Leser hofft, dass auch Stocker „dieses Privatvergnügen aus der Privatschatulle bezahlt“. Alles andere, findet er, „wäre ein politischer Skandal der Sonderklasse“. Da werden diesem „Krone“-Leser viele recht geben.
Kommen Sie gut durch den Donnerstag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.