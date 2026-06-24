A bisserl Fußball | „Politischer Skandal“

„Politischer Skandal“. Ein Briefschreiber aus Niederösterreich möchte wissen, was sich ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker bei diesem Auftritt in Dallas gedacht habe. Ja, das fragen sich viele. Vor allem auch in der Kanzlerpartei selbst. Viele Österreicher wären derzeit gerne in den USA, um unser Fußball-Team live zu erleben. Gar nicht wenige Landsleute haben auch Tausende Euro beziehungsweise Dollar dafür ausgegeben, um bei der WM dabei zu sein. Sie müssen es sich selbst bezahlen. Einer unserer Leser hofft, dass auch Stocker „dieses Privatvergnügen aus der Privatschatulle bezahlt“. Alles andere, findet er, „wäre ein politischer Skandal der Sonderklasse“. Da werden diesem „Krone“-Leser viele recht geben.