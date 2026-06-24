Umstrittener Usbeke pfeift Österreich-Partie

Für den 42-Jährigen ist es bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada der zweite Einsatz, zuvor leitete er die Partie Schottland gegen Marokko – und sorgte dabei für einige strittige Situationen. So gab er Diop nur die Gelbe Karte anstelle von einer Roten für eine Notbremse – und auch Scott McTominay Fall im gegnerischen Strafraum sorgte unter internationalen Experten für große Diskussionen.