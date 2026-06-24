Umstrittener Usbeke pfeift Österreich-Partie

Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev wird am Sonntag (4 Uhr/MESZ) Österreichs finales Gruppenspiel der Fußball-WM gegen Algerien in Kansas City pfeifen.
Für den 42-Jährigen ist es bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada der zweite Einsatz, zuvor leitete er die Partie Schottland gegen Marokko – und sorgte dabei für einige strittige Situationen. So gab er Diop nur die Gelbe Karte anstelle von einer Roten für eine Notbremse – und auch Scott McTominay Fall im gegnerischen Strafraum sorgte unter internationalen Experten für große Diskussionen.
Irland-Legende Roy Keane urteilte nach dem Spiel: „Der Schiedsrichter hat sich in einigen Fällen zu sehr eingemischt: Er pfiff ein Foul, sobald die Spieler fielen.“
Bisher wurde Tantashev vor allem am asiatischen Kontinent eingesetzt, für ihn sind die Spiele während der WM 2026 die ersten großen Auftritte auf der Weltbühne.
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