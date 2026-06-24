Umstrittener Usbeke pfeift Österreich-Partie

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FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 17:33
Ilgiz Tantashev sorgte bei den Schotten für Kopfschütteln.
Ilgiz Tantashev sorgte bei den Schotten für Kopfschütteln.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev wird am Sonntag (4 Uhr/MESZ) Österreichs finales Gruppenspiel der Fußball-WM gegen Algerien in Kansas City pfeifen. 

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Für den 42-Jährigen ist es bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada der zweite Einsatz, zuvor leitete er die Partie Schottland gegen Marokko – und sorgte dabei für einige strittige Situationen. So gab er Diop nur die Gelbe Karte anstelle von einer Roten für eine Notbremse – und auch Scott McTominay Fall im gegnerischen Strafraum sorgte unter internationalen Experten für große Diskussionen.

(Bild: AP/Mark Stockwell)

Irland-Legende Roy Keane urteilte nach dem Spiel: „Der Schiedsrichter hat sich in einigen Fällen zu sehr eingemischt: Er pfiff ein Foul, sobald die Spieler fielen.“

(Bild: AP/Mark Stockwell)

Bisher wurde Tantashev vor allem am asiatischen Kontinent eingesetzt, für ihn sind die Spiele während der WM 2026 die ersten großen Auftritte auf der Weltbühne.

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