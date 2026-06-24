Colin Farrell im Fußballfieber: „Spielte mit Papa“

In der zweiten Staffel seiner Serie „Sugar“ (ab sofort auf AppleTV+) schlüpft Farrell wieder in die Rolle eines Privatdetektivs, der buchstäblich von einem anderen Stern kommt. Die Enthüllung in der ersten Staffel, dass sein Ermittler in Wahrheit ein Alien ist, kam nicht bei allen Fans gut an: „Ich würde sagen, es war fifty-fifty. Es gab schon so einige, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, die Serie hätte das nicht gebraucht, hätte auch als ,normale‘ Detektiv-Show super funktioniert.“ Er liebe es, in die Rolle von John Sugar zu schlüpfen: „Am Anfang war ich mir nicht so sicher, denn dieser Typ ist einfach nur ein wahnsinnig guter Kerl. Das kam mir zuerst etwas flach vor, ich dachte: ,Was soll ich damit anfangen?‘ Aber der Reiz besteht darin, wie er auf schwierige Situationen reagiert.“ Die Figur sei ihm immer mehr ans Herz gewachsen: „Ich hoffe, wir können noch viele Staffeln machen. Ich hätte so einige Ideen, wo die Reise hingehen könnte.“ Und seine Ideen kann der Hollywood-Star in seiner zusätzlichen neuen Rolle als Produzent der Serie auch einbringen: „Es ist schön, wenn man mehr Einfluss hat, schließlich kenne ich diese Figur jetzt schon ziemlich gut.“