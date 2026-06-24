Sein Heimatland Irland ist zwar nicht dabei, dennoch schaut Colin Farrell bei der Fußball-WM begeistert zu. Im Interview mit der „Krone“ geht es neben dem Sport um neue Folgen seiner Serie „Sugar“.
Bitte nicht verraten, wie es beim Argentinien-Österreich-Match steht, ich muss mir das nachher in Ruhe anschauen“ – die ersten Worte von Colin Farrell drehen sich beim Interview am Montagabend um die WM. Schließlich wollte der irische Fußball-Fan so wie viele Österreicher (für Quotenmeldung umblättern) diese Partie nicht verpassen. Dass das Mega-Event dazu taugt, die angespannte politische Lage der Welt zu verbessern, glaubt er jedoch nicht: „Es ist außergewöhnlich, zu sehen, wie die Fans aus vielen Ländern gemeinsam im Stadion mitfiebern. Es ist ein wunderschöner Sport, ich bin damit aufgewachsen, habe mit meinem Vater gespielt und zugeschaut. Aber die Regierungen werden sich an diesem Zusammenhalt wohl kein Beispiel nehmen.“
In der zweiten Staffel seiner Serie „Sugar“ (ab sofort auf AppleTV+) schlüpft Farrell wieder in die Rolle eines Privatdetektivs, der buchstäblich von einem anderen Stern kommt. Die Enthüllung in der ersten Staffel, dass sein Ermittler in Wahrheit ein Alien ist, kam nicht bei allen Fans gut an: „Ich würde sagen, es war fifty-fifty. Es gab schon so einige, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, die Serie hätte das nicht gebraucht, hätte auch als ,normale‘ Detektiv-Show super funktioniert.“ Er liebe es, in die Rolle von John Sugar zu schlüpfen: „Am Anfang war ich mir nicht so sicher, denn dieser Typ ist einfach nur ein wahnsinnig guter Kerl. Das kam mir zuerst etwas flach vor, ich dachte: ,Was soll ich damit anfangen?‘ Aber der Reiz besteht darin, wie er auf schwierige Situationen reagiert.“ Die Figur sei ihm immer mehr ans Herz gewachsen: „Ich hoffe, wir können noch viele Staffeln machen. Ich hätte so einige Ideen, wo die Reise hingehen könnte.“ Und seine Ideen kann der Hollywood-Star in seiner zusätzlichen neuen Rolle als Produzent der Serie auch einbringen: „Es ist schön, wenn man mehr Einfluss hat, schließlich kenne ich diese Figur jetzt schon ziemlich gut.“
Ob er sich auch manchmal als Alien fühle? „Ich denke, jeder fühlt sich manchmal so, als würde er nicht dazugehören. Es ist auf jeden Fall sehr hart, ein Mensch zu sein. Aber wenn wir uns nicht gegenseitig unterstützen, werden wir in große Schwierigkeiten geraten.“
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