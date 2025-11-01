Kein Mitleid mit Colin Farrell als Casino-Opfer

Der österreichische Regisseur Edward Berger holte mit „Im Westen nichts Neues“ und „Konklave“ Oscars – jetzt läuft sein Glücksspielfilm „Ballad of a small Player“ mit Superstar Colin Farrell auf Netflix. Lohnt es sich, einzuschalten?
Wer sich nach den sensationellen Filmen „Im Westen nichts Neues“ mit Daniel Brühl und „Konklave“ mit Ralph Fiennes zurecht auf den neuen Streifen des Austro-Regisseurs Edward Berger gefreut hat, wird vermutlich enttäuscht werden. Denn „Ballad of a small Player“ mit Hollywoodstar Colin Farrell als Hauptdarsteller bleibt hinter den Erwartungen zurück.
Der Film erzählt von einem Hochstapler und Glücksspielsüchtigen namens Lord Doyle, der in der Casino-Metropole Macau ein Lotterleben fristet und sich vor seinen Schulden drückt. Wir beobachten in den nächsten rund 100 Minuten den Verfall und die Panik des Spielers, dem immer mehr Schuldeneintreiber auf den Fersen sind. Nicht gerade etwas Nie dagewesenes. Und während die Bilder der glitzernden Stadt beeindrucken und Farrell schauspielerisch alles gibt, bleiben die Emotionen auf der Strecke. Man hat kaum Mitleid mit diesem Strizzi, der nur an sich selbst denkt und nun dafür büßen muss. Selbst Schuld, kommt einem mehrfach in den Sinn. Zudem wartet man vergebens auf ein überraschendes Ereignis, der Film mäandert ohne Spannungsbogen dahin. Einen Oscar wird es dieses Mal wohl nicht geben.
Dennoch reißen sich die Stars weiterhin darum, mit Berger zu arbeiten: Er hat derzeit niemand Geringeren als Superstar Brad Pitt vor der Linse. Gemeinsam drehen sie das Drama „The Riders“ rund um einen Mann, der verzweifelt nach seiner vermissten Frau sucht. Wir drücken die Daumen, dass Berger damit wieder einen Jackpot landet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.