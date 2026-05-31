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Colin Farrell: Ein charmantes irisches Raubein

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31.05.2026 05:00
Definiere Coolness: Colin Farrell wird heute 50 und seit einem guten Vierteljahrhundert nicht ...
Definiere Coolness: Colin Farrell wird heute 50 und seit einem guten Vierteljahrhundert nicht mehr aus dem Hollywood-Filmgeschäft wegzudenken.(Bild: APA/AFP/ETIENNE LAURENT)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Charmant, ruppig, ausgefuchst und angstfrei – viele Begriffe treffen auf den irischen Darsteller Colin Farrell und seine bunte Karriere zu. Heute feiert er seinen 50. Geburtstag und steht in Hollywood so gut da wie noch nie zuvor.

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Irischen Staatsbürgern schreibt man zuweilen eine gewisse Bärbeißigkeit zu. Genährt vom rauen Wind und der ruralen Gegend, aber auch von vielen Klischees, die man mit der Insel im westlichen Europa verbindet. Der aus dem 27.000-Einwohner-Örtchen Castleknock bei Dublin stammende Colin Farrell besitzt die seltene Gabe, das angeborene Raue mit einer kräftigen Portion Coolness, Charme und Zugänglichkeit zu vereinen.

Behände springt er zwischen Blockbustern und Indie-Produktionen hin und her und gilt als gewitzter Interviewpartner mit Einfühlungsvermögen. Gleichzeitig plagten Farrell über Jahre hinweg schwere Alkohol- und Drogenprobleme, was zumindest zu zwei großen Entzügen führte. Eine Szene in Steven Spielbergs Sci-Fi-Thriller „Minority Report“ musste laut Farrell 46 Mal wiederholt werden, weil er derart besoffen war – Hauptdarsteller Tom Cruise war darob mäßig begeistert.

2023 gab es für seine Hauptrolle in „The Penguin“ völlig verdient einen Golden Globe.
2023 gab es für seine Hauptrolle in „The Penguin“ völlig verdient einen Golden Globe.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

Dieser Film (2002) und davor „Tigerland“ (2000) machten den mittlerweile nach Los Angeles übersiedelten Farrell zum Superstar. Es folgten so unterschiedliche Produktionen wie „S.W.A.T.“, „Alexander“, „Miami Vice“ oder der famose „Brügge sehen... und sterben?“ Mit Filmpartner und Landsmann Brendan Gleeson spielte er 2022 auch im vorzüglichen Freundschaftsdrama „The Banshees Of Inisherin“ – für beide Rollen gab es einen Golden Globe. Den dritten bekam er – völlig unkenntlich gemacht – für die Miniserie „The Penguin“ 2023. Nur auf den Oscar wartet Farrell auch mit 50 noch.

Sein größter Erfolg sind aber ohnehin seine Söhne Henry und James. Letzterer leidet am seltenen Angelman-Syndrom – weshalb Farrell eine Stiftung für Betroffene gründete.

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