Colin Farrell: Ein charmantes irisches Raubein

Dieser Film (2002) und davor „Tigerland“ (2000) machten den mittlerweile nach Los Angeles übersiedelten Farrell zum Superstar. Es folgten so unterschiedliche Produktionen wie „S.W.A.T.“, „Alexander“, „Miami Vice“ oder der famose „Brügge sehen... und sterben?“ Mit Filmpartner und Landsmann Brendan Gleeson spielte er 2022 auch im vorzüglichen Freundschaftsdrama „The Banshees Of Inisherin“ – für beide Rollen gab es einen Golden Globe. Den dritten bekam er – völlig unkenntlich gemacht – für die Miniserie „The Penguin“ 2023. Nur auf den Oscar wartet Farrell auch mit 50 noch.